Októberben csúnyán felgyorsult a népességfogyás

Idén októberben 6618 gyermek született, miközben a halálozások száma 10 836 volt, jelentette a KSH csütörtökön. A népmozgalmi mutatók éves alapon és az előző hónaphoz képest is nagyot romlottak. Tavaly októberhez képest a születések száma 6,9 százalékkal, míg a halálozásoké 1,3 százalékkal csökkent.

A népességfogyás így 4200 főre nőtt az előző havi 3200-ról – szeptemberben még tízezer alatt volt a halálozások száma, és 6700 fölött a születéseké –, de a tavaly októberi 3900-at is jelentősen meghaladta. A halálozások száma idén csak januárban volt magasabb, a születések száma második féléves mélyponton van.

Idén október végéig 64 859 gyerek született, ami 9,7 százalékkal, 6992-vel kevesebb a tavalyinál. Közben a halálozások száma lényegében stagnált – 39-cel kevesebben haltak az egy évvel korábbinál –, a természetes népességfogyás így 39 849 fő volt, amit több mint 20 százalékkal haladta meg a tavalyit (az 32 896 volt). Ez közel annyi, mintha év eleje óta elnéptelenedett volna Szigetszentmiklós.

A KSH jelentésében az is feltűnő, hogy a házasságkötések száma drasztikusan, 15 százalékkal esett vissza. Ezt részben lehetne azzal is magyarázni, hogy az idén januártól változott családtámogatási szabályok miatt sokan előrehozták tavaly őszre a házasságkötést – csakhogy már tavaly októberben is csaknem 10 százalékos visszaesés látszott ebben a mutatóban.