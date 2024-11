Olyan mélységben volt a forint, ahol legutóbb 2022 őszén, az árfolyamválság közelében járt

A csütörtök délelőtt újabb forintgyengülési hullámot hozott a devizapiacokon, és ez már nem egy régiós jelenség: nemcsak az euróval és a dollárral, hanem a térségbeli devizákkal szemben is romlik a forint árfolyama.

Az euró ára fél 11 után nem sokkal átlépte – ha csak minimálisan is – a 415 forintos szintet. Ez kétéves mélypontnak felel meg: az euróár legutóbb 2022 őszén volt ilyen magas, abban az időszakban, amelyről egy évvel később Matolcsy György, a nemzeti bank elnöke azt mondta, hogy akkor árfolyamválság közelében járt az ország.

Frissítés: a gyors zuhanást dél körülre enyhe forinterősödés követte, az euró ára visszatért 414 forint alá.

Reggel óta az euró több mint 2 forintot, november eleje óta csaknem 12 forintot drágult. Havi összevetésben a dollár még nagyobb mértékben, 20 forinttal drágult, de a mai erősödése is meghaladja az euróét: reggel óta 3 forinttal, csaknem 1 százalékkal erősödött az árfolyama a forinttal szemben.

Hogy mostanában már kifejezetten a forintot bünteti a nemzetközi befektetői hangulat, az abból látszik, hogy a térségi devizákkal szemben is romlik az árfolyam. A román lej árfolyama 83 forint fölött van, ma nagyjából fél százalékkal drágult. A cseh korona és a lengyel złoty pedig történelmi csúcsra erősödött a forinttal szemben: egy korona ma 16,42 forintba is került, a złoty új rekordára pedig 96,328 forint – november elején még 93 forint alatt volt a złoty, 15,9 forint környékén a korona.

A Poertfolio.hu összegzése szerint az elmúlt hat hétben a forint összesen 3 százalékot esett az euróval szemben, közben a korona és a złoty stagnált ebben az időszakban. A forint tehát levált a régióról, ami leginkább az elmúlt egy hétben lett látványos, írja a portál. A lap szerint elsősorban a jegybankelnök-választás körüli bizonytalanság és a globális geopolitikai helyzet – főleg az Oroszországot sújtó, a magyar gázvásárlásokat akár ellehetetlenítő szankciók – tartják nyomás alatt a forintot, de most akár lélektani, taktikai vásárlási okok is magyarázhatják az árfolyamromlást.

A forintárfolyamról a jelenleg is zajló kormányinfón Gulyás Gergelyt is kérdezték. A miniszter azt mondta, nem akar a jegybank függetlenségébe beleszólni, és miközben az infláció letöréséhez a kormánynak is vannak eszközei, „az árfolyam tekintetében szinte minden eszköz a jegybanknál van”.