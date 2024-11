Csád megszünteti a katonai együttműködést Franciaországgal, így a magyar katonák biztosan nem dolgoznak együtt a franciákkal

Csád kormánya csütörtökön jelentette be, hogy felmondta a Franciaországgal kötött védelmi együttműködési egyezményt, így a francia csapatok elhagyhatják a közép-afrikai országot – írta a Reuters. A csádi külügyminisztérium közleménye szerint az ország több mint hat évtizedes függetlensége után szeretné teljes mértékben érvényesíteni a szuverenitását. Mindezt a 2019-ben felülvizsgált védelmi együttműködési megállapodás megszüntetéséről szóló döntés teszi lehetővé, ennek értelmében ugyanis újradefiniálhatják a stratégiai partnerségeiket. Csád egyébként nemcsak a nyugati országok katonai erőivel működött szorosan együtt eddig, de az elmúlt években már Oroszországhoz is közelebb került.

photo_camera Csádi katonák, miután visszatértek egy nigeri terrorellenes bevetésből Fotó: BRHAIM ADJI/AFP

Mindez a magyar misszió szempontjából sem elhanyagolható fejlemény. Ugyan a mai napig rejtély, hogy mit akar a magyar kormány 200 katonával Csádban, a misszió melletti egyetlen megnyugtatónak vélt körülmény pont a francia jelenlét volt. Bár arra semmi jel nem utalt, hogy a magyar katonák a franciáknak segítettek volna, a teljes információhiány miatt ez a forgatókönyv is a témával kapcsolatos közbeszéd része volt.

A csádi kormány mostani döntésével azonban már biztosan kijelenthető, hogy a magyar katonák nem fognak a franciákkal együtt dolgozni. Így pedig csak még nagyobb lett a kérdőjel a magyar missziót illetően. Egyes vélemények szerint ugyanis a 200 fős kontingens önmagában nagyon kevés lesz komolyabb feladatok ellátására, főleg annak fényében, hogy a franciák csúcsidőben 3500 fővel voltak jelen az országban. Az ország instabilitása miatt pedig a magyar katonák így jelen állás szerint érdemi, helyben lévő nyugati támogatás és segítség nélkül lesznek jelen Csádban.

Csádi növekvő szuverenitás

Ez a mostani döntés egyébként egy újabb szöget jelent Franciaország nyugat- és közép-afrikai történelmi és gyarmati szerepének koporsójában, miután a katonai puccsokat követően kénytelen volt kivonni a csapatait Maliból, Nigerből és Burkina Fasóból is.



„A megállapodás feltételeinek megfelelően Csád tiszteletben tartja a felmondás feltételeit, beleértve a szükséges határidőket, és együttműködik a francia hatóságokkal a harmonikus átmenet biztosítása érdekében” – áll a csádi külügyminisztérium közleményében.

A francia külügyminisztérium nem reagált azonnal a történésekre, sőt semmi jel nem utalt arra sem, hogy Párizst előzetesen értesítették volna a döntésről. Igaz, egy francia megbízott a héten nyújtott be egy jelentést Emmanuel Macron francia elnöknek, amelyben javaslatokat fogalmazott meg azt illetően, hogyan csökkenthetné Franciaország a katonai jelenlétét Csádban, Gabonban és Elefántcsontparton.

Jelenleg körülbelül 1000 francia katona és harci repülők állomásoznak Csádban. Év elején az afrikai ország elrendelte azt is, hogy az amerikai különleges erők egy kisebb kontingense is hagyja el az országot. Bár szeptemberben az USA azt mondta, tárgyalnak a visszatérésről, a Pentagon nem árulta el, hogy jelen vannak-e jelenleg is Csádban.