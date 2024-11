Online szerelmi csalás: Magányos, idősebb nőkre utaznak a „romantikus” csalók

Magányos, idősebb nőket hálóznak be a közösségi oldalakon keresztül ismerkedő „romantikus” csalók. Ibolya és Valéria is özvegyként, magányosan éltek, amíg be nem toppant az életükbe az online szerelem. Álmaik férfijai azonban nem annyira a szívüket, mint inkább a vagyonukat akarták. Valéria az örökségéből és banki hitelből összesen 15 millió forintot fizetett ki szerelmének, akivel személyesen soha nem találkozott, de boldoggá tette a férfi érdeklődése, törődése. Még Valéria házának az eladása is szóba került, mire rájött, hogy átverik. Ibolya nem fizetett, korábban gyanút fogott, de máig szégyelli, hogy a „romantikus” csaló őt is megszédítette. Az érzékeny téma miatt a szereplők arcát nem mutatjuk, a hangjukat és a nevüket is elváltoztattuk.