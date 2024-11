Visszatért a nyolcvanas évek gyilkos bálna-divatja, stílusos döglött lazacsapkában pózolnak a tengeri dívák

Utoljára a nyolcvanas években észleltek kardszárnyú delfineket döglött lazacokkal a fejükön, a nyugati parti bálnafigyelők azonban most azt állítják, újjáéledt az egykori divat, írja a LiveScience.

photo_camera Ez egy régebi kép, a mostani észlelésekről még nem töltöttek fel. Forrás: Quad Finn/X

Először 1987 nyarán észleltek döglött lazacot viselő orkát, rövidesen pedig három bébi orka – köztük a divatdiktátor sajátja – is ráugrott a trendre. Hogy a mostani őrület meddig tart majd, az kérdéses, legutóbb állítólag 1988 nyaráig húzódott. „Lehetséges, hogy néhány egyed, aki akkoriban csinálta, most újrakezdte” – mondta Andrew Foote, az Oslói Egyetem ökológusa a New Scientistnek.

A Washingtoni Egyetem orkakutatója arról számolt be a New Scientistnek, hogy az emlősökkel táplálkozó orkák a táplálékukat a testükhöz szorítva, általában a mellúszójuk alá dugják. Elképzelhetőnek tartja, hogy a lazacok azért kerülnek a fejükre, mert annyira kicsik, hogy az uszonyuk alól kicsúszna.