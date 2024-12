A karácsony idén mindenkihez elér

„A karácsonyi csoda a szívedben lakik” – hangzik el a Polar Express című, most már klasszikusnak számító karácsonyi filmben, de ez a fontos és szép idézet jusson eszünkbe az ünnepekre készülve már december elején is, és gondoljunk azokra is, akiknek kevesebb jut a jóból!

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország idén is elindítja karácsonyi Adni Öröm! akcióját, amiben minden karácsonykor tízezrek vesznek részt, hogy szebbé tegyék a rászorulók ünnepét.

Az adományozók idén három egyszerű módon segíthetnek:

tartós élelmiszerek vásárlásával,

illetve áruházi

vagy online adománykártya megvételével.

Ha az adománykártya vásárlást, az adományozásnak ezt az egyszerű, gyors és kézenfekvő formáját választod, azt akár a boltban is hozzáadhatod a kosaradhoz fizetésnél vagy a SPAR online shopban történő vásárlásnál. Az adománykártyák értékesítése 2024. december 1-jén indul az üzletekben és az online shopban is, szóval akár otthonról, egy online vásárlás során is tudsz segíteni és elérni azt, hogy a karácsony csodája mindenkihez elérjen. Az adománykártya összegéből a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tartós élelmiszereket vásárol. Az adományozók így több ezer rászoruló család ünnepét tehetik szebbé és örömtelibbé.

A személyes adománygyűjtés végén az önkéntesek összegyűjtik és elszállítják az élelmiszeradományokat a Szeretetszolgálat központi raktárába, ahol gondosan szétválogatják őket. Ide érkeznek az adománykártyákból vásárolt termékek is.

A raktárban önkéntesek készítik össze az ajándékcsomagokat, tele az adományozók nagylelkű hozzájárulásaival. Ezeket a csomagokat aztán az egész országban szétosztják, eljutva a rászorulókhoz, és biztosítva, hogy senki ne maradjon magára az ünnepi időszakban. Az évek óta megrendezésre kerülő Adni Öröm! akció ideje alatt több mint 150 SPAR és INTERSPAR üzletben sok tízezer ember adományoz. A gyűjtésben 3000 máltai önkéntes vesz részt, akik több száz járművel biztosítják, hogy az ajándékok eljussanak minden rászorulóhoz.

Ha érdekel az adományok útja, az alábbi rövid, animációs filmben kísérheted végig, hogy mi történik az adománykártyás és személyesen leadott adományokkal:

link Forrás

Ezekből a csomagokból évente közel 30 ezer készül, de idén akár ennél is több készülhet, ha te is részt veszel a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a SPAR Magyarország Adni Öröm! akciójában. Az adománykártyákat 2024. december 1-jétől tudod megvásárolni, a személyes gyűjtést pedig 2024. december 12. és 17. között tartják a Máltai önkéntesek a kijelölt áruházakban. Az Adni Öröm! akcióban résztvevő SPAR és INTERSPAR áruházak listája megtalálható az adniorom.hu weboldalon.