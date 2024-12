Pintér a Madách volt igazgatójáról: becsüli, hogy az igazgató „karakánul kiállt”, de ezt rendőri nyelven úgy mondják, lázadás

2025-ben is lesz pedagógusbér-emelés, erre megvan a fedezet – idézte a parlament kulturális bizottságának meghallgatásáról Pintér Sándort a Telex. A belügyminiszter arról is beszélt, hogy a stratégiai célja továbbra is a versenyképes fiatalok nevelése.

Pintér szerint a pedagógusoknak maguknak kell a társadalmi elismertségüket kiharcolni, ők ezt csak segíteni tudják a béremeléssel. Ebben szerinte ők is és a tanárok is jó úton járnak, hiszen a szakma egyre vonzóbb a fiataloknak, 2004-ben ezren, 2014-ben 10 ezren, 2024-ben 15 ezren jelentkeztek pedagógusképzésre. Matematika tanári szakra 2022-ben 305-en, 2024-ben 500-an jelentkeztek.

Pintér arról is beszélt, hogy az iskolaőrök alkalmazása is bővült. Korábban emiatt is ellenállás volt, de ez átfordult. Egyre nagyobb az igény, a következő évben több mint kétezer iskolaőr fog dolgozni – mondta Pintér. Később Kálmán Olga (DK) többek között a Madách Imre Gimnázium igazgatójának felmentéséről is kérdezte a belügyminisztert. Pintér erre azt válaszolta, hogy azt becsüli, hogy az igazgató „karakánul kiállt”, de ezt rendőri nyelven úgy mondják: lázadás. „Ha nem lesz rend az iskolákban, akkor nem tudnak a diákok tanulni.”

Mészáros Csabát azután mentették fel azonnali hatállyal, hogy a Madách Gimnázium vezetősége bejelentette: az új tanévben nem veszik el a diákok mobiltelefonjait és más digitális eszközeit a tanítás előtt. Mészárosért szeptemberben a Belügyminisztérium elé szerveztek tüntetést a volt és jelenlegi diákok, amiről mi is tudósítottunk:

Szabó Szabolcs, a Momentum képviselője később arról beszélt a meghallgatáson, szerinte érdemes pontosabban megnézni a pedagógus-szakra jelentkezők számát. Szerinte itt a legfontosabb szám az első helyen, osztatlan tanári szakra jelentkezők száma, ez viszont nem biztosítja az utánpótlást. Pintér szerint nem ugyanazokat a számokat látják.

Tóth Endre, a Momentum képviselője azt kérdezte, Pintér hajlandó-e elnézést kérni a kölcseys tanároktól, miután öt pedagógust elbocsátottak a korábbi polgári engedetlenség miatt. A bíróság kártérítés megfizetésére kötelezte elsőfokon a tankerületet. Tóth Endre szerint bizonyos szereplőkkel akarnak példát statuálni. Pintér egyetért azzal, hogy a törvény mindenkire vonatkozik, de jogerős ítélet még nincsen, csak „részleges igazság”. A bölcs bíróság meg fogja hozni az ítéletét, azt tudomásul vesszük és betartjuk – reagálta a belügyminiszter. A képviselő a pedagógushiány mértékéről is kérdezte Pintért. A belügyminiszter válaszában kiemelte, hogy Magyarországon egy tanárra 10,8 diák jut, az európai átlag 12,1.

Pintér emellett azt is elmondta, hogy a digitalizációról külön kell beszélni, és szeretné, ha kibővítenék a KRÉTA-rendszert az óvodákra is, így minden gyerek egyéni fejlődésének útja követhető lenne.