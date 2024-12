Viharos gyorsasággal apadnak a földgáztárolóink, sokkal gyorsabban, mint tavaly vagy tavalyelőtt

A magyarországi földgáztárolók jelenlegi, decemberi töltöttsége körülbelül négyötödnyi, ami mintegy 5,5 milliárd köbméternek felel meg, írja a Népszava a Gas Infrastructure Europe EU-s adatbázis nyilvántartása alapján. Ez sokkal alacsonyabb, mint a tavalyi, de elmarad a 2022. december eleji szinttől is.

Ami azonban igazán aggasztónak tűnik, az az, ami az ábrán is jól látszik: a tárolók sokkal gyorsabban apadnak, mint az elmúlt két évben. Tavaly 3,57 százalékkal, tavalyelőtt 4,53 százalékkal csökkent a töltöttség november elejétől december elejéig, idén csaknem 11 százalékkal. Látható, hogy idén november elsején még jóval afölött volt a töltöttség, mint 2022. november 1-jén, de már a hónap közepére beesett ez a mutató a tavalyelőtti szint alá.

Egyelőre csak december 2-ig vannak adatok a GIE nyilvántartásában, de a trendet látva vélhetően már tegnap beesett a magyarországi töltöttség 80 százalék alá. Figyelemreméltó, hogy az előző fűtési szezonban még január elején is bőven 80 százalék fölött volt ez az érték (86,81 százalék idén január 2-án). A mostani fűtési szezon végére, március elejére csökkent a tárolók töltöttsége 70 százalék közelébe.

Ha az idei gyors kitárolás folytatódik, akkor sem kell persze fagyhaláltól tartanunk, egyrészt mert az előrejelzések szerint idén a tavalyinál is kevesebb gázt fogunk elhasználni – talán 8 milliárd köbmétert sem –, másrészt mert ha a töltöttség 70 helyett akár a 40-50 százalékos tartományba esik a tavasz elejére, rövid távon akkor sincs gond. Ettől persze még tény: az orosz gázellátás bizonytalansága miatt – bár most úgy tűnik, a Gazprombank elleni újabb szankciókat is sikerült a magyar-orosz tandemnek kicseleznie – a minél magasabb töltöttség lenne az igazán megnyugtató.