Belenézett a WWF kamerájába a Bükkben kószáló medve

A WWF Hungary csütörtökön tette közzé azt. anovemberi felvételt, amelyet az egyik vadkamerájuk rögzített. Egy ideje időről-időre érkeznek hírek Magyarországon – Nógrádban és a Bükkben – észlelt medvékről, de egy jó minőségű felvétel azért ritka. Ezért is érdekes ez a mostani, amit nem tudunk beágyazni a cikkbe, de ezen a linken elérhető.

photo_camera Medve a Bükkben néhány napja. Fotó: WWF Hungary

Medveészlelésről a Bükkben már 2020-ban is írtunk, idén májusban is adtak ki figyelmeztetést a Cserépfalunál kirándulók számára, Nógrádban pedig tavaly nyáron két egyedet is láttak. A Bükki Nemzeti Park (BNPI) most egy átfogó cikkben ír ezekről az észlelésekről. Nagyon fontosak azok a vadkamerák, amelyeket a különböző természetvédelmi szervezetek üzemeltetnek. Ezt a legutóbbi képet a WWF és az Egererdő Zrt. által kirakott kamera rögzítette, de a BNPI is több ilyet kihelyezett.

Ezen a fenti felvételen nem látszik medve, hanem az hallatszik rajta, ahogy két férfi épp megrongálja az egyik eszközt, nem tudni miért. A nemzeti park azt írja, az elmúlt időszakban sűrűbben előfordult, az eszközeiket megrongálták és ellopták.