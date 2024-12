A magyar iparnak végre volt egy jó hónapja

Idén októberben a magyar ipar teljesítménye a nyers adatok szerint 0,2 százalékkal, munkanaphatástól megtisztítva 3,1 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. Ez nem túl szívderítő adat, de az elmúlt hat hónapban ez jelentette a legkisebb visszaesést, ráadásul a kiigazított adatok szerint havi szinten 2 százalékkal nőtt is az ipari kibocsátás.

Amilyen éve, sőt, évei vannak a magyar iparnak, már ez is elég ahhoz, hogy azt mondjuk: elég jó hónapot zárt az ágazat októberben. Az ipari teljesítményünk ugyanis második éve mélyrepülésben van. Idén éves összevetésben csak egyszer, februárban tudott nőni – nem egészen másfél százalékkal a tavalyi több mint 5 százalékos visszaesés után –, de olyan is csak kétszer fordult elő (februárban és júniusban), hogy az előző hónaphoz képest javult volna a teljesítmény.

Az ágazat termelése október végére még így is csak a 97,4 százalékát érte el a 2021-es havi átlagnak – de ezzel is március óta nem látott szintre emelkedett.

Ehhez képest a havi alapú 2 százalékos növekedés nemcsak idén, de a 2023 januárja óta tartó csaknem két évben is a második legjobb eredmény – és csak szezonális hatásokkal sem magyarázható, hiszen tavaly szeptemberről októberre 0,6 százalékkal esett vissza a kibocsátás –, és az éves visszaesés is enyhülni látszik.

Egy adatból persze még nem lehet messzemenő következtetést levonni, de a KSH szűkszavú első jelentése szerint – amit jövő pénteken követ a második, részletesebb adatsor – a feldolgozóipar legtöbb szektorában bővült a termelés. Igaz, a magyar gazdaság egyik legdominánsabb területén, a járműgyártásban (valamint a villamos berendezések gyártásában) folytatódik a mélyrepülés.

Az első tíz hónapban az ipar teljesítménye 3,9 százalékkal maradt el a tavalyitól. Ez is enyhülő visszaesés, tavaly tíz hónap alatt még 4,7 százalékos mínusz jött össze. Ezzel együtt ez mégis azt jelenti, hogy most már lényegében biztos: 2023 után 2024-ben is visszaesés lesz az iparban, márpedig olyat, hogy két egymás utáni évben mínuszt hozzon ez a terület, a rendszerváltozás első évei óta nem láttunk.