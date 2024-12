Meg kell ismételni az egész elnökválasztást Romániában

Az alkotmánybíróság egyhangú döntéssel érvénytelenítette a romániai elnökválasztás teljes folyamatát – írja a hivatalos közlemény alapján a Transtelex.

A döntés szerint az elnökválasztási folyamatot elölről kell kezdeni, a kormány hamarosan kijelöli az új választások időpontját. Vagyis a jelölteknek újra kell regisztrálniuk, és ismét át kell esniük a Központi Választási Iroda (BEC) által végzett validáción.

Az érvénytelenítés hátterében olyan titkosszolgálati információk állnak, amik szerint Oroszország beavatkozott a választásokba.

Most a diaszpóra szavazási folyamata zajlik, de ezt várhatóan meg fogják szakítani.

A testület csütörtökön és pénteken több kérelmet is kapott az elnökválasztás érvénytelenítésére. Az alkotmánybíróság reggel nem formális megbeszélésre ült össze, hogy eldöntse, tárgyalják-e hivatalos ülésen az elnökválasztás első fordulója eredményeinek érvénytelenítését kérő beadványokat. A testület este még azt nyilatkozta, hogy a beadványokat iktatták, de az alkotmány és a vonatkozó jogszabályok alapján ezeket csak a második forduló eredményének érvényesítési eljárása során vizsgálhatják meg. Most kizárólag olyan panaszokat tárgyalhatnak, amiket a második fordulóba bejutott jelöltek nyújtottak be.

Elena Lasconi – amikor pénteken a Radio România Actualități-nál az esetleges érvénytelenítésről kérdezték – azt mondta: „Ha valóban érvénytelenítenék az első fordulót, az borzasztó feszültséget okozna a társadalomban. Hagyjuk, hogy a románok válasszanak!”

Csütörtökön az Alkotmánybíróság négy beadványt kapott, ezek az első forduló eredményeinek érvénytelenítését kérték. A beadványokat a Nemzeti Politikatudományi és Közigazgatási Iskola (SNSPA), a Totalitarizmus Tanulmányozásának Nemzeti Intézete, a Calea Europeană című kiadvány és Cristian Terheș független jelölt adta be.

Az Európai Bizottság is vizsgálja a TikTokot a román választás befolyásolása miatt, miután az alig ismert Călin Georgescu a TikTok-kampányának köszönhetően nyert az első fordulóban, a román hírszerzési jelentések szerint pedig kiterjedt törvénysértő kampányt folytattak mellette. Szerdán nagykoalíció alakult a szélsőjobboldal ellen.