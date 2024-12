Saját pártja is a hadiállapotot bejelentő koreai elnök ellen fordult, miután kiderült, hogy politikusokat is le akart tartóztatni

Négy nappal a keddi (ön)puccskísérlete után máris véget érhet Jun Szogjol dél-koreai elnök politikai karrierjének érdemi része, miután az eddig mellette félig-meddig kiálló saját pártja vezetője is bejelentette, hogy új bizonyítékokhoz jutott, amik alapján már ők is azt támogatják, hogy fosszák meg Junt hivatalától.

photo_camera Jun lemondását követelő gyertyás virrasztás Szöulban Fotó: PHILIP FONG/AFP

A népszerűtlen, korrupciós vádakkal küzdő, parlamenti többség nélkül kormányzó jobboldali elnök kedd éjszaka beszédet intézett népéhez, melyben az egész országot sokkolva bejelentette, hogy rendkívüli hadiállapotot vezet be. A saját pártját is váratlanul érő, rosszul előkészített terv néhány óra alatt dugába dőlt. Bár a bejutásukat katonák próbálták megakadályozni, a parlament épületébe magukat beküzdő képviselők a hadiállapot ellen szavaztak, ami után Jun is kénytelen volt visszavonni a döntést.

photo_camera Jun elnök bejelnti az önpuccsot. Hét órán át tartott. Fotó: JUNG YEON-JE/AFP

A többségben lévő ellenzék azonnal lemondásra szólította fel a magát teljesen elszámító elnököt, és megindították ellene a megfosztási eljárást, az impeachmentet. Az erről szóló szavazás szombaton lesz, de eleinte úgy tűnt, hogy az elmozdításhoz nem lesz meg a 300 fős parlamentben szükséges 200 szavazat. Ehhez ugyanis néhány kormánypárti képviselő támogatása is kellene, az elnök mögött álló Népi Erő Pártja (PPP) politikusai azonban eleinte a politikai káosz veszélyére hivatkozva ezt elutasították.

Mostanra azonban megváltozott az álláspontjuk, és a párt vezetői már maguk is azt követelik, hogy Dél-Korea védelmében a lehető leggyorsabban meg kell fosztani hivatalától az idáig általuk támogatott Junt.

Han Donghun, a kormányzó PPP elnöke pénteken arról beszélt, hogy új információkhoz jutott, amelyek arra utalnak, hogy a hadiállapot bejelentésének éjszakán Jun képviselők letartóztatására is utasította a titkosszolgálatokat. Ha a puccskísérlet nem bukik meg szinte azonnal, a politikusokat egy Szöul melletti komplexumban tartották volna fogva.

"Tegnap este megtudtam, hogy az elnök utasította a védelmi kémelhárító parancsnokot, hogy tartóztassa le a jelentős politikai vezetőket, államellenes erőknek minősítve őket, és mozgósította a hírszerzési intézményeket"

- mondta a kormánypárt vezetője. "Az újonnan feltárt tényeket figyelembe véve arra a következtetésre jutottam, hogy Jun elnök feladatainak gyors felfüggesztése szükséges Dél-Korea és a koreai nép védelme érdekében” – mondta Han, aki azt jelezte, hogy politikai szövetségek rovására is hajlandó az intézményi stabilitást előnyben részesíteni.

A dél-koreai hadvezetés közben bejelentette, hogy a jövőben nem engedelmeskedne semmilyen újabb hadiállapotról szóló parancsnak, és teljes mértékben együttműködik minden, a keddi puccskísérletet érintő, árulásról és más vádakról szóló vizsgálattal.