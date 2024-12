Ellehetetlenítené a kormány, hogy a Nyugati környékén park legyen, állítja a terézvárosi önkormányzat

„Magánkézbe vándoroltatna a kormány vasúti területeket, s ezzel kivonulna az állam a területek fenntartásából és fejlesztésből. Erről szól az az ingatlanhasznosítási pályázat, amit a napokban írtak ki, és amely ellehetetlenítené a Podmaniczky park létrehozását, melynek megvalósításáért a VI. kerület évek óta küzd” – írja közleményében a terézvárosi önkormányzat.

A MÁV oldalán elérhető pályázat szerint a történet úgy nézne ki, hogy a MÁV a terület fejlesztésére egy projektcéget alapítana, amely 99 évre vagyonkezelésbe megkapná az állami tulajdonban lévő fejlesztési területeket. Majd a nyertes pályázó a MÁV-val kötött együttműködési szerződés alapján tőkeemeléssel szerezne tulajdont a projektcégben. A pályázatok elkészítésére nem hagyott túl sok időt az állam, hiszen 2025. január 31-ig kell azokat leadni.

photo_camera Egy látványterv a Podmaniczy utcáról Forrás: Facebook/Fürjes Balázs

Amellett, hogy egyetlen szerződéssel magánkézbe adná a Nyugati pályaudvar környéki területet a kormány, azt is aggályosnak tartja az önkormányzat, hogy a pályázat nem rendelkezik a zöldfelületi arányról, „tehát a tervezett park helyett az egész terület beépíthetővé válik”.

A Podmaniczky park létrehozásáról évekig tárgyalt Terézváros önkormányzata a Lázár János vezette minisztériummal. A megvalósulás érdekében a terv miniszteri biztost is kapott Kovács Balázs Norbert személyében az önkormányzati kampány idején, holott a közlemény szerint a mostani pályáztatást látva szó sem lehetett arról, hogy a minisztérium komolyan dolgozott volna a park megvalósításán. „Mindezek után egyeztetés és előzetes tájékoztatás nélkül írta ki a szaktárca a pályázatot, amely megfosztaná a belvárost attól, hogy levegőhöz jusson, hogy épületek helyett fák, beton helyett park legyen Nyugati melletti rozsdaövezetben”.

„Először levélben fordulok Lázár Jánoshoz, hogy vonja vissza a hatályos kiemelést, illetve a pályázatot is, melyre ennyi idő alatt legfeljebb azok tudnának bármiféle dokumentációt összerakni, akik előre készülhettek a kiírásra. A kormánynak kötelessége egyeztetni az érintettekkel. Hogy ezt elősegítsük, addig is elindítjuk az építési szabályzatunk módosítását, hogy biztosítsuk a park megvalósulását” – írja Soproni Tamás polgármester. Emellett változtatási tilalmat is elrendelnek a teljes területre, és minden eszközzel fellépnek annak érdekében, hogy „a kormányzati szándék keresztülhúzza a kerületiek akaratát”.

A pályázattal és az önkormányzat álláspontjával kapcsolatban kerestük az Építési és Közlekedési Minisztériumot, ha érkezik válasz, frissítjük vele a cikkünket.