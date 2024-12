Élő adásban támadtak a rendszer maszkos verőemberei a tüntetésekről forgató stábra Grúziában

Azonosítatlan, maszkos verőemberek támadtak ellenzéki tüntetőkre és a rendezvényről tudósító újságírókra Grúziában szombaton. A maszkos biztonságiak Tbiliszi belvárosában, a Rusztaveli sugárúton tartott EU-párti tüntetés környékén a demonstrálók több csoportjára is rátámadtak.

A Tv Pirveli nevű csatorna riperterét és operatőrét élő adásban támadták meg:

A támadók először paprika spray-vel fújták le a stábot a beszámolók szerint, majd, ahogy az már látszik is a felvételen, az egyik álarcos megragadta és földhöz vágta a riporternőt.

"Mit forgatsz, te kurva?"

- ordították Maka Chikhladzének a támadás közben.

A következő felvételen már azt látni, ahogy a földön fekvő operatőrt, Giorgi Shetsirulit rugdossák, miközben ő a fejét próbálja védeni.

A felvételt a kormánnyal szembenálló, a választások eredményét el nem fogadó grúz elnök, Szalome Zurabisvili is megosztotta azzal a kommentárral, hogy az egyértelmű bizonyíték a durva atrocitásokra, a rendszer mégsem tesz semmit.

Az áldozatok azt mondták, a támadás közelében rendőrök is voltak, de nem avatkoztak közbe, és akkor sem voltak hajlandóak sokáig intézkedni, amikor külön kihívták a rendőrséget. A grúz ombudsman is elítélte a támadásokat, és a hatóságok azonnal beavatkozását követelte, hogy megvédjék a tüntetőket.

Az október végi grúz választásokat simán nyerte a kormányzó Grúz Álom párt, az ellenzék, a köztársasági elnök és nemzetközi megfigyelők azonban súlyos választási visszaélésekről beszélnek. A tömegtüntetések újabb hulláma akkor kezdődött, amikor a kormánypárt tíz napja bejelentette, hogy felfüggesztik az uniós csatlakozási tárgyalásokat. Azóta több száz tüntetőt tartóztattak le, és őrizetbe vették a legnagyobb ellenzéki pártok vezetőit is.

photo_camera Európa-párti ellenzéki tüntetők Fotó: KAREN MINASYAN/AFP

Az utcákon fegyverrel is grasszáló maszkos alakok az ellenzéki tüntetőkre, fiatalokra utaznak. Őket Grúziában csak "tituski"-ként emlegetik - ez az eredetileg ukrán szleng az újságírókra támadó felbérelt huligánokat jelentette már Ukrajnában is. Grúz ellenzékiek szerint náluk főleg volt sportolókat, birkózókat és súlyemelőket bérelnek fel, "akiket maszkokkal, egyenruhákkal látnak el, és a hatóságok fizetnek nekik azért, hogy megverjék a tüntetőket".

"A rendőrség tisztában van vele, hogy nem szabad beavatkoznia a munkájukba, és pontosan ezt teszik"

- mondta Davit Zurabisvili ellenzéki képviselő.

A támadást ugyan szavakban a Grúz Álom nevű kormánypárt is elítélte, de az atrocitásokért a szerintük hatósági erőszakra buzdító ellenzéket teszik felelőssé. „99 százalék, hogy ez szándékos provokáció volt, hogy új lendületet adjanak a gyengülő tüntetéseknek" - mondta Mamuka Mdinaradze, a Grúz Álom kormánypárt frakcióvezetője.

photo_camera Tüzijátékot lőnek a rendőrökre a tüntetők Tbilisziben Fotó: KAREN MINASYAN/AFP

A Grúz Álom a Fidesz legközelebbi európai szövetségese. Miközben az Európai Bizottság is súlyos aggodalmának adott hangot, és a választási visszaélések kivizsgálására szólított fel, a grúz elnök pedig választási csalás és orosz befolyásolás miatt nem fogadja el az eredményt, Orbán Viktor elsőként gratulált a grúz kormánypártnak, és a választás másnapján el is utazott Tbiliszibe, hogy ezt személyesen is kifejezze.

Orgbán grúz szövetségese, a pártot ténylegesen vezető oligarcha, Bidzina Ivanisvili azzal fenyegetőzött a kampányban, hogy betiltja az ellenzéki pártokat. Azóta felfüggesztette az uniós csatlakozási tárgyalásokat, a karhatalom pedig több száz ellenzéki tüntetőt tartóztatott le.