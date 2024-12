Európai vezetők pozitívan értékelték a szíriai helyzetet, Szijjártó visszafogottan posztolt

Bassár el-Aszad szíriai elnök „kegyetlen diktatúrájának bukása lehetőségeket kínál, de nem kockázatmentes” – közölte vasárnap Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. Von der Leyen szerint Európa segíteni fog a nemzeti egység megőrzésében és egy olyan szíriai állam újjáépítésében, ami minden kisebbséget megvéd. „Kapcsolatba lépünk az európai és regionális vezetőkkel, és figyelemmel kísérjük a fejleményeket” – írta.

Olaf Scholz német kancellár is üdvözölte Aszad eltávolítását. „Aszad brutálisan elnyomta népét, mérhetetlen szenvedést okozott, és számtalan szíriait kényszerített menekülésre, sokakat Németországba. Uralkodásának vége reményt ad a szíriai népnek” – idézte Scholzot a Reuters hírügynökség.

Emmanuel Macron francia elnök azt írta, a barbár állam végre megbukott. „Tisztelettel adózom a szíriai népnek, a bátorságuknak, a türelmüknek. A bizonytalanság eme pillanatában a béke, a szabadság és az egység jókívánságait küldöm nekik” – írta, hozzátéve, hogy Franciaország továbbra is elkötelezett a Közel-Kelet biztonsága mellett.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter azt írta, Aszad megbukott, és ez szerinte mindig is így volt, és mindig is így lesz a Putyinra támaszkodó diktátorok esetében. „Ő mindig elárulja azokat, akik bíznak benne. A fő cél most az, hogy helyreállítsuk a biztonságot Szíriában és megvédjük az embereket az erőszaktól”.

Antonio Tajani olasz külügyminiszter a bukott rezsim és az új rendszer közötti békés átmenetre szólított fel. „Nekem úgy tűnik, hogy jelenleg a dolgok ebbe az irányba haladnak” – mondta egy sajtótájékoztatón a hírügynökség szerint.

photo_camera Fotó: AAREF WATAD/AFP

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter visszafogott bejegyzést posztolt, nem értékelte a történteket: „Magyarország a közel-keleti térség stabilitásában érdekelt, emellett pedig kiemelt figyelmet fordítunk a régióban élő keresztény közösségekre, akik számára továbbra is humanitárius segítséget nyújtunk” – írta, ahogy azt is, hogy a Szíriában életvitelszerűen élő magyarokkal kapcsolatba léptek, segítségkérés nem érkezett.

Praktikus információkkal zárta: „A harcok következtében damaszkuszi nagykövetségünk ideiglenesen zárva tart, munkatársaink a körülményekhez képest biztonságban vannak. A magyar állampolgárok jelenleg a bejrúti nagykövetségünkhöz fordulhatnak, ahol a munkatársaink rendkívüli ügymenetben dolgoznak. Természetesen élnek a vészhelyzeti ügyeleti telefonvonalaink is, amelyekre eddig nem érkezett segítségkérés”.