Két magyar is ott van az Europol Most Wanted listáján

Az Europol és az ENFAST, vagyis a Célkörözési Egységek Európai Hálózata (European Network of Fugitive Active Search Teams) médiakampányának célja, hogy elfogják Európa legkeresettebb bűnözőit, és ahogy a police.hu is írja, a listán két magyar férfi is szerepel. Balogh Engelbertet emberölés kísérlete, Gál Jánost pedig emberölés miatt körözik.

Balogh Engelbert ellen 2023 februárjában adtak ki körözést. A most 31 éves férfi 2022. október 5-én este Tatabányán, a Sárberki lakótelep egyik lépcsőházának alagsori tárolójában kialakított lakásban volt barátaival: két férfival és két nővel. Az egyik férfival vitába keveredett, majd a férfit hasba szúrta egy késsel. Azóta emberölés kísérlete miatt körözik, a rendőrség szerint az sem kizárt, hogy külföldön tartózkodik, ezért európai és nemzetközi elfogatóparancsot is kiadtak ellene.

Gál János ellen szeptemberben adtak ki elfogatóparancsot. A gyanú szerint a 42 éves férfi szeptember 11-én este Hajdúböszörményben megszúrta feleségét és anyósát egy késsel. A 32 éves nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy már nem lehetett megmenteni, a helyszínen életét vesztette, 55 éves anyját a mentők szállították kórházba.

A férfi elmenekült a helyszínről, és magával vitte feleségével közös gyereküket. A rendőrök a 4 éves gyereket a férfi egyik ismerősénél találták meg sértetlenül, az apa azonban megszökött. Lehetséges, hogy ő is külföldre menekült, így ellene is európai és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.

A rendőrség azt kéri, hogy aki bármelyikük tartózkodási helyéről információval rendelkezik, értesítse a rendőrséget.