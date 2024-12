Kislányok ellen követett el szexuális bűncselekményeket a Duna-parton egy kóspallagi férfi

A váci nyomozók őrizetbe vettek egy férfit, aki 14 év alatti gyerekekkel folytatott szexuális kapcsolatot.

A gyanú szerint a férfi 2021-ben ismerkedett meg az első áldozatával, aki akkor még csak 12 éves volt. „A férfi a magához édesgetett kislánnyal két éven keresztül, egy Duna-parti hajókikötő fás területén létesített szexuális kapcsolatot” – írja a police.hu.

A második lányt 2024 tavaszán csábította el egy kismarosi játszótér mögött, az utolsó tinit pedig egy hónapja a közösségi hálón cserkészte be, és őt is a Duna partra csalta, hogy szexeljenek. A 24 éves E. Zoltán mindhárom lányról tudta, hogy nem töltötték be a 14 életévüket.

A rendőrségen az egyik sértett szülei tettek feljelentést a 24 éves E. Zoltán ellen, akit elfogtak és őrizetbe vétele mellett kihallgattak. A kóspallagi férfit, aki ellen szexuális visszaélés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást a Váci Rendőrkapitányságon, majd letartóztatták. (police.hu)