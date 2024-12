Kubatov páros lábbal szállt bele a Fradi szurkolóiba

5-4-re kapott ki csütörtökön a Fradi attól a Debrecentől, amely jelenleg is kieső helyen szomorkodik. Pascal Jansen edző a meccs után azt mondta, szerinte ez volt az egyik legrosszabb meccsük a szezonban, és elnézést kért a szurkolóktól.

Akik viszont nem engedték el ennyivel a csúfos vereséget: vasárnap este a Zalaegerszeg elleni, hazai meccs rögtön azzal kezdődött, hogy a Groupama Aréna tele volt üres székekkel, mindössze 6897 néző előtt zajlott a játék.

A B-közép a meccs elején 6 perces némasággal tüntetett, illetve molinóval is készültek, amire az volt írva:

Are we also supposed to support only in the EL? („Mi is csak az Európa-ligában szurkoljunk?)

A megmozdulást nem hagyta szó nélkül Kubatov Gábor, a Ferencvárosi Torna Club elnöke sem, aki még a meccs közben azt írta ki a Facebookjára:

Ha az én szurkolótársaim egy tanácsot elfogadnak: ,,Ha nem tudsz szurkolni nekünk, amikor döntetlent játszunk vagy vesztünk, ne szurkolj akkor sem, ha győztünk.” - Bill Shankly

Posztja, mondhatni, nem aratott osztatlan sikert, elég sokan kiakadtak, mondván, az elnöknek nem az a dolga, hogy a szurkolóknak magyarázzon, és inkább a teljesítménnyel kéne foglalkozni - ami valóban nem varázslatos mostanság idehaza.

A meccset egyébként szenvedősen, de nyerte a Fradi az első félidő 11. percében lőtt góllal. A klubelnök így értékelt: