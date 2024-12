Manhattani gyilkosság: egy Luigi Mangione nevű férfit tartóztattak le

Elfoghatták azt a férfit, aki a múlt héten Manhattan belvárosában agyonlőtte az USA legnagyobb egészségbiztosítási cégének vezérigazgatóját, és a szökésben lévő férfi az interneten sokak szemében egyfajta népi hőssé vált.

Az altoonai A McDonald's-ban őrizetbe vett férfi ugyanazt a hamis New Jersey-i személyi igazolványt mutatta fel a rendőrségnek, amit a feltételezett fegyveres mutatott be, amikor november 24-én bejelentkezett egy szállóba Manhattan Upper West Side-ján.

A letartóztatott férfit fegyveres bűncselekménnyel vádolják, és kihallgatásra vitték a múlt heti manhattani gyilkossággal kapcsolatban, ami miatt a keleti parton hajtóvadászatot indítottak – közölte a New York-i rendőrség.

A kihallgatott férfi a 26 éves Luigi Mangione – közölte Jessica Tisch rendőrfőnök. A férfit a New York Citytől 450 km-re lévő, nyugat-pennsylvaniai Altoona egyik McDonald's gyorséttermében tartóztatták le, miután egy alkalmazott felismerte őt, és 9:15 körül értesítette a hatóságokat. „Ott ült, és evett” – mondta a tájékoztatón Joseph Kenny nyomozó. A rendőrség egyelőre úgy gondolja, a férfi egyedül cselekedhetett.

Mangionénél fegyver, hangtompító és más hamis igazolványok voltak, amik hasonlók azokhoz, amiket a gyilkos szerintük New Yorkban használt. A fegyver egy úgynevezett szellempisztolynak tűnik, amit olyan alkatrészekből állítottak össze, amiket valószínűleg 3d-nyomtatóval készítettek – mondta Kenny.

Mangionénél egy kézzel írott kiáltvány is volt, ami két bűnüldöző tisztviselő szerint bírálta az egészségügyi vállalatokat, amiért a profitot az ellátás fölé helyezték.

A férfi Marylandben született és nőtt fel, de élt San Franciscóban és Honoluluban is. A közösségi médiában Luigi Mangione képeket posztolt az utazásairól a barátaival és a családjával. Egy Baltimore környéki magángimnáziumba járt, ahol birkózott és búcsúbeszédet mondott, majd 2020-ban a Pennsylvaniai Egyetemen szerzett mérnöki diplomát az iskola diplomaosztó programja szerint.

Mangione helyi vádak miatt van őrizetben, amik valószínűleg a hamis személyi igazolvány bemutatásával kapcsolatosak, a gyilkossággal kapcsolatban még nem tartóztatták le, és nem emeltek vádat ellene.

A rendőrség azóta kereste a fegyverest, hogy szerda reggel támadás érte a UnitedHealthcare vezérigazgatóját, az 50 éves Brian Thompsont egy midtowni szálloda előtt. Úgy vélik, hogy a gyilkos nem sokkal később busszal elhagyta New Yorkot.

A most őrizetbe vett személy egy Greyhound buszon érkezett Altoonába – közölte egy magas rangú rendvédelmi tisztviselő. Thompson gyilkosa feltehetően szintén Greyhound buszra szállt, amikor 10 nappal a lövöldözés előtt New Yorkba érkezett. A gyilkosság olyan hajtóvadászatot indított el, ami messze túlmutatott New York Cityn, és napokig országos figyelmet keltett. (New York Times)