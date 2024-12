Szíria budapesti nagykövetségén úgy tűnik, máris lecserélték a zászlót a lázadók lobogójára

Olvasónk, Péter vette észre Szíria budapesti nagykövetségének épületén, hogy a diplomaták – úgy tűnik – máris alkalmazkodtak a hazájukban megváltozott körülményekhez. Lecserélték ugyanis a zászlót a kapu közelében álló rúdon és a bejárat felett is.

photo_camera Szír zászló a budapesti nagykövetség zászlórúdján december 9-én. Fotó: olvasónk

photo_camera Szír zászló a budapesti nagykövetség bejárata fölött december 9-én. Fotó: olvasónk

Az is jól látszik, hogy a bejárat fölött elhelyezett címer viszont még az Aszad-rezsimek által használt, ún. Baasz-jelképet mutatja, tehát azt, amit eddig is használatos volt az országban. A Street View tanúsága szerint idén júniusban még maga a zászló is az Aszad-féle lobogó volt a rúdon.

photo_camera A nagykövetség a Ba'athista zászlóval idén júniusban. Fotó: Google Maps

Hogy mi ez az egész a szír zászló körül, arról itt lehet érdekeseket olvasni. Röviden arról van szó, hogy 2011-ben, az arab tavasz nyomán kialakult szíriai polgárháborúban Aszad ellenzékeinek közös zászlaja lett a zöld-fehér-fekete lobogó a közepén három piros csillaggal. Ez az a zászló, amely 1930-tól volt használatban és az ország függetlenségének kikiáltásakor is ezt lobogtatták. Ezért is hívják „függetlenségi” zászlónak. Míg a piros-fehér-fekete trikolór a közepén piros csillagokkal az ún. „Baasz” zászló, hisz Bassár el-Aszad apja nyomdokain – legalábbis jelszavaiban – a 70-es években népszerű pánarab baaszizmusból eredeztette politikai filozófiáját.

Hogy pontosan milyen megfontolásból, kinek az utasítására cserélték le a budapesti nagykövetségen a lobogót, megpróbáltuk megkérdezni a szír nagykövetség általunk ismert elérhetőségein, de sem a vonalas, sem a két mobilszámon nem értünk el senkit. Kérdéseinket emailben is feltettük, ha válaszolnak, jelezni fogjuk.