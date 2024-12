Drónelhárító lézerfegyvert tesztelt a brit hadsereg

A londoni védelmi minisztérium szerdai tájékoztatása szerint a nagy energiájú fegyvert egy páncélozott járműről irányították drónokra, és mindegyiket megsemmisítették vele. Az új fegyver intenzív infravörös sugarat irányít a kijelölt célpontokra, amelyeket magasan fejlett érzékelő és követő rendszerekkel azonosít.

A lézerfegyver a hagyományos lőszereket használó eszközöktől eltérően gyakorlatilag korlátlanul bevethető, így költséghatékony alternatívát jelent egyes jelenleg hadrendben álló fegyverek helyett, áll a minisztérium közleményében.

London az utóbbi hetekben több más új, szintén lézertechnológiával működő támadó és védelmi fegyverrendszer kifejlesztéséről is beszámolt. A tárca október végén bejelentette, hogy a brit légierő lézertechnológián alapuló, repülőgépekre felszerelhető rakétaelhárító rendszert tesztelt száz százalékos találati pontossággal. Nem sokkal korábban azt közölték, hogy még ebben az évtizedben légi támadóeszközök, mindenekelőtt drónok és rakéták elhárítására alkalmas lézerfegyverekkel szerelik fel a brit hadihajókat is.

Fejlesztés alatt áll mindemellett egy rádiófrekvenciás irányított energiafegyver (Radio Frequency Directed Energy Weapon, RFDEW) nevű rendszer is, amely képes lesz számos ellenséges fegyvertípus felderítésére, nyomon követésére és támadására szárazföldön, tengeren és a levegőben egyaránt.

A múlt hónapban új típusú, brit gyártmányú miniatűr manőverező robotrepülőgépet is sikerrel tesztelt a brit királyi légierő, ennek a Spear (Lándzsa) nevű új generációs fegyvernek a hatótávolsága meghaladja a 100 kilométert, és számos célpont, köztük légvédelmi rendszerek, hajók, harckocsik, védett katonai létesítmények és nagy sebességgel mozgó járművek ellen is bevethető. Hadrendbe állításuk után a Spear robotrepülőgépekkel a brit légierő F-35B harci repülőgépeit szerelik fel, és ezzel lehetővé válik bevetésük a szárazföldről, valamint a brit királyi haditengerészet Queen Elizabeth osztályú repülőgép-hordozóiról is. (MTI)