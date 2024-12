Eldőlt: Szaúd-Arábia rendezi a 2034-es foci-világbajnokságot

Miután a FIFA kongresszusa is megszavazta, hivatalosan is eldőlt, hogy Szaúd-Arábia rendezi a 2034-es foci-világbajnokságot.

A hír nem meglepetés, miután Gianni Infantino már tavaly októberben posztolt az Instagramon a várható döntésről. Ausztrália ugyanis visszavonta a pályázatát, így az arab ország rivális nélkül maradt.

A szaúdi világbajnokság terve sokakat megbotránkoztatott. Szaúd-Arábia még Katarnál is kevésbé tiszteli az emberi jogokat, elegendő csak a hatalommal kritikus újságíró, Dzsmál Hasogdzsi meggyilkolását és feldarabolását felidézni. Az arab országban többek között a homoszexualitást is bűncselekménynek tekintik.

photo_camera Mohamed bin Szalman szaúdi koronaherceg és miniszterelnök Fotó: BANDAR AL-JALOUD/AFP

Szaúd-Arábia az elmúlt három évben látványos térfoglalást hajtott végre a nemzetközi labdarúgás világában. A szaúdi bajnokság csapatai több világsztárt is szerződtettek, elsőként Cristiano Ronaldót, de már Neymar, Karim Benzema és Sadio Mané is Szaúd-Arábiában focizik. A folyamatról ebben a cikkünkben írtunk bővebben.

A szaúdiak azt ígérték, hogy a világbajnokság „egy figyelemreméltó átalakulás” része lesz, és a torna alatt mindent megtesznek „a pozitív társadalmi hatás maximalizálásáért”. A világbajnokságra hatalmas fejlesztésekkel készülnek, többek között építenek 11 új stadiont.

A 2026-os világbajnokságot egyébként az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezi közösen, míg a 2030-as tornát három kontinensen bonyolítják majd le. A fő rendező Marokkó, Portugália és Spanyolország lesz, de játszanak majd meccseket Argentínában és Uruguayban is. (via The Guardian)