Két rendőrigazolványt lengetett a tilosban parkoló Delhusa Gjon a közterületeseknek, már a nyomozó ügyészségen tart a sztori

„Megszületett az »újbudai Kern András«?”

ezzel a mondattal indul Kreitler-Sas Máté újbudai önkormányzati képviselő keddi facebookos posztja, amiben a helyi politikus Delhus Gjon énekes botrányos megbírságolásáról számolt be. Kreitler-Sas szerint Delhusa

„az utóbbi hónapokban folyamatosan tilosban parkol a Hamzsabégi út környékén. Hol a járdát foglalja el teljes szélességében, hol a zöldterületre parkol.”

Kreitler-Sas erről fotót is mellékelt a posztjához, amin egy járdán parkoló Mercedes látható.

A képviselő a 444-nek azt mondta, hogy többször kapott már lakossági jelzést a problémáról, és amikor kiszúrta, hogy az énekes ismét szabálytalanul parkol, kihívta a köztereseket.

„Azonban ahelyett, hogy elnézést kért volna a pofátlan parkolásért, még neki állt feljebb. Dühöngött, majd rendőr igazolványt kezdett mutogatni, végül közölte, hogy ő már énekelt annyit az életében, hogy jár neki a rendőrségi igazolvány”.

A 444 birtokába került egy fotó, amin az látható, ahogy az énekes két rendőrigazolványt mutat fel a köztereseknek. Az esetnél jelenlévő Kreitler-Sas Máté lapunknak azt mondta, hogy

„két igazolványt mutogatott, egy magyar rendőrigazolványt, illetve egy IPA igazolványt”.

Az IPA az International Police Association (Nemzetközi Rendőrszövetség) rövidítése, ami egy volt és aktív rendőröket tömörítő nemzetközi szervezet 300 ezernél is több taggal.

Mivel nem tudtunk arról, hogy Delhusa Gjon rendőr, elkezdtünk érdeklődni az ügyben. Kiderült hamar, hogy nemcsak mi, a Blikk cikke szerint valaki ugyanis ügyészségi feljelentést tett Delhus Gjon ellen hivatali visszaélés, közokirat-hamisítás, illetve befolyással való üzérkedés bűntettének gyanúja miatt.

Az énekes - aki nem tagadta, hogy tilosban parkolt - a Blikknek így idézte fel a történteket:

„Emlékszem erre az esetre, minden békésen kezdődött, emberi módon próbáltam rendezni a dolgot, de gyakorlatilag öten álltak körül... Tanácstalanul néztem a fogadóbizottságra, még viccelődtem is, hogy most akkor énekelnem kell? Ők elkezdték idézni az ilyen, meg olyan szabályokat, lengetni a különböző igazolványokat. Erre mondtam, hogy ilyen nekem is van” – írta le az alpolgármester által említett jelenetet a saját szemszögéből az előadó, aki szerint ez az ügy sokkal nagyobb visszhangot kapott, mint amekkorát érdemel.

Egy, az ilyen igazolványokat ismerő forrásunk azt mondta, hogy bár a fotó nem elég éles ahhoz, hogy szakvéleményt mondjon rajta, az IPA-igazolvány úgy néz ki, mint az eredeti, a magyar viszont kevésbé.

Amikor a Blikk rákérdezett, hogy van-e rendőrigazolványa, feltűnő volt, hogy az énekes csak az egyik, forrásunk által is inkább valódinak tippelt dokumentumról beszélt a válaszában:

„Ha már igazolvány, igen, IPA, azaz International Police Association tag vagyok. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy támogatom azt a szervezetet, amely a szolgálat közben megsérült vagy hősi halált halt rendőrök családját segíti. Nagyon régóta tagja vagyok.”

Az ügyben kérdéseket küldtem Delhusa Gjonnak, illetve a rendőrségnek is, amint részletes választ kapunk, frissítem a cikket.