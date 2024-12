Miután az oroszok elismerték, hogy a meglévő feltételekkel nem tudják megépíteni Paks II.-t, nemcsak az ára szállhat el az erőműnek

Azt már novemberben tudni lehetett, hogy súlyos száz-, ha nem ezermilliárdokkal nőhet Paks II. ára, miután a Roszatom közölte, hogy a tíz évvel ezelőtt megkötött fix áras szerződés szerint nem tudja megépíteni az új magyar atomerőművet, a kormány pedig ennek hatására megteremtette az orosz áremelés lehetőségét. A Hvg ma arról ír, hogy az új szabályozás egyenesen árrobbanást eredményezhet, akár a többszörösére is nőhet a költségvetés.

Holott így is hatalmas összegről van szó – pláne ha forintban számolunk. A 2014-es, eddig fix árasnak hitt megállapodás 12,5 milliárd euróról szólt (ez „a beruházási érték nem emelkedhet, attól eltérni nem lehet”, hirdeti még mindig honlapján az atomerőmű, miközben már tárgyalnak az eltérésről), ami önmagában azzal megdrágult, hogy a forint iszonyúan sokat gyengült a szerződés aláírása óta: az akkori árfolyamon 3756 milliárd forintos beruházás mai árfolyamán már nagyjából 5130 milliárd forintos költséget jelent.

A Hvg felidézi, hogy a Roszatom vezetője nemrég egy interjúban arról beszélt, hogy nemcsak az építkezés költsége módosulhat, hanem

„Változhatnak az elvégzendő munka részfeladatai, határidői és terjedelme is, változhatnak a szerződés szerinti kötelezettségek”.

A lap szerint a kormány azt a szerződést, amit tíz éve még parlamenti felhatalmazással – de már akkor is a szakmai és szélesebb nyilvánosság kizárásával – kötött meg, most már az országgyűlést is kizárva módosíthatja, méghozzá alapjaiban. Az új feltételek ahhoz vezethetnek, hogy még tovább csúszik az új atomerőművi blokkok átadása, és egyelőre az is kérdéses, hogy a Siemens helyett ki szállhat be a beruházásba.

A lap szerint finanszírozási nehézségek is lehetnek, hiszen a 2014-es szerződés szerint a beruházás 80 százalékát, 10 milliárd eurót az oroszok adták államközi hitellel. Ám kérdés, hogy akar-e Moszkva még több pénzt beleölni a beruházásba, miközben minden rubelre szüksége lenne az ukrajnai háború miatt – arról nem is beszélve, hogy 2014 óta nemcsak a forint, hanem a rubel is jócskán leértékelődött az euróhoz képest.