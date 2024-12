A kegyelmi ügyben „nagyon súlyos hibát elkövetett” Balog Zoltán hirdetett igét a KDNP választmányi ülése előtt

A KDNP vasárnapi tisztújító országos választmányi ülése előtt – amely ülésen újabb öt évre Semjén Zsoltot választották a párt elnökévé – Balog Zoltán tartott igehirdetést. A választmányi ülésről szóló beszámolókban ez nem szerepelt, de még az ülés meghívójából se derült ki, hogy ő fogja az igét hirdetni. A Népszava az egyik résztvevőtől úgy tudja, hogy vele együtt többen is megütközve fogadták az egykor Novák Katalin patrónusának számító volt miniszter felbukkanását a párt rendezvényén.

Balog a később Novák államfői székébe kerülő – valamint Varga Judit igazságügyi miniszter bukásával is járó – kegyelmi ügy egyik főszereplője volt. Bár maga mondta azt magáról, hogy „nagyon súlyos hibát követett el” az ügyben, végül sokkal kisebbet bukott a két másik politikushoz képest. Erre akár a mostani szerepléséből is következtethetünk, bár a Népszava által elért név nélkül nyilatkozó KDNP-politikus azon túl, hogy megerősítette a hírt, azt mondta: nem gondolja, hogy a történteket a püspök politikai rehabilitálásaként lehetne értékelni. A politikus arról is beszélt: Balog az igehirdetésen akár „politikai buzdító beszédet” is mondhatott volna, de tartózkodott ettől.