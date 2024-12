A PAOK 5-0-ra kitömte a Fradit

A Ferencváros ötgólos vereséget szenvedett a görög PAOK vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának hatodik fordulójában, de továbbra is továbbjutó helyen áll.

A PAOK 10 perc alatt a brazil Taison pontos lövésével szerzett vezetést, majd szűk félóra után a spanyol Brandon Thomas is gólt lőtt. A második félidőben előbb a csereként beállt orosz Fjodor Csalov szerzett gólt, majd a szerb Andrija Zivkovic lőtte be a büntetőt, a végeredményt pedig a bolgár Kiril Deszpodov állította be.

photo_camera Dibusz Dénes, a Ferencváros kapusa gólt kap az Európa-liga alapszakaszának 6. fordulójában játszott PAOK–FTC mérkőzésen a Thesszaloniki Tumba Stadionban 2024. december 12-én. Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Az FTC a harmadik kudarcával ugyan visszacsúszott a tabella 11. helyéről, de az eddig megszerzett 9 pontjuk valószínűleg így is elég lesz a továbbjutáshoz, mert az európai szövetség (UEFA) szimulációja szerint átlagosan 7,6 pontra lehet szükség a februári folytatáshoz. A nyolcfordulós alapszakasz első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut – amire már kevés esélye maradt a Fradinak –, a 9-24. helyezettek pedig oda-visszavágós párharcban küzdenek meg a 16 közé jutásért.

A Ferencváros a január 23-án sorra kerülő hetedik körben a német Eintracht Frankfurt vendége lesz.