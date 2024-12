Egy filippínó sztárcukrász és egy várandós családanya közös hobbijaként indult a világhódító Dubaj csokoládé

Sarah Hamouda a második lányával volt várandós, amikor megkívánt valami édességet. Elmondása szerint valami különlegesre vágyott, valami olyan csokoládéra gondolt, ami brutálisan meg van töltve, és több ízt, több textúrát kombinál. Mindez 2021-ben volt, a brit-egyiptomi származású Hamouda ekkor már évek óta Dubajban élt a családjával, és alkalmazottként dolgozott egy nagy cégnél. Az ötlete megvalósításához megkereste egy barátja kollégáját, Nouel Catis Omamalin filippínó cukrászséfet, és elkezdtek együtt gondolkodni.

A negyvenes éveiben járó Omamalin nem volt kezdő a szakmájában. A Fülöp-szigeteken született és nőtt fel, vendéglátószakon végezte el a helyi egyetemet, aztán a L'Ecole Valrhona Paris cukrásziskolában tanult. 2005-ben a Burdzs-al Arabban, a világ első hétcsillagos hoteljében kapott munkát, ami aztán kinyitotta az ajtókat neki szakmailag az egész világon. Dolgozott Fidzsin egy nagy hotelben, Kínában, a Maldív-szigeteken, Jordániában. Olyan VIP-vendégeknek sütött édességeket, mint Nicole Kidman, Hugh Jackman, Ivanka Trump, Tony Blair vagy Erdogan török elnök.

Dubajban 2009 óta él, hotelekben és az Etihad légitársaság első osztályának séfjeként is dolgozott. 2017-ben cukrászati könyvet írt, aztán további három könyvnek volt társszerzője. 2019-ben TEDx talkon is beszélt.

Ő találta ki tanácsadóként a Baby Dynamite nevű desszertet egy vállalkozónak, ami nagy siker lett, a vállalkozó Chocomelt márkanéven több elárusítóhelyet is nyitott Szaúd-Arábiában, az Emírségekben, Bahreinben és Katarban.

A séf Hamouda felkérésére is a saját gyerekkorából próbált ihletet meríteni. „Abból sosem sül ki rossz, ha nosztalgiázol”, mondta az Arab Newsnak. A 2019-es előadásában is beszél erről, hogy az örökség nagyon fontos, a gyerekkori ételek boldoggá teszik az embert, séfként pedig ezeket érdemes innoválni, újragondolni. Elmesél egy történetet is arról, hogy Kuvaitban csinált egy fánktornyot, először nem voltak túl lelkesek a helyiek, mondván, ez csak fánk. Aztán amikor beleharaptak, a baklava és a sáfrány ízét, a gyerekkori ízeket is megtalálták benne, ezért nagy sikere volt. Elmeséli azt is, hogy egy emirátusok-béli kliense az egyik étele kóstolásakor azt mondta, hogy ez eszébe juttatja egy gyerekkori élményét, amikor az apjával sétált.