Kormányinfó a „békemisszió” és Menczer Tamás produkciója után

idén indokolt volt vele megvárni az amerikai elnökválasztást állítja Gulyás, bár már előtte is készen volt a tervezet. Gulyás szerint amerikai választás miatt jó ok van az optimizmusra, és ezzel számol a jövő évi költségvetés is.

Az idei reálbérnövekedéssel elégedett a miniszter, a jövő évi költségvetésben emellett növelnék a családok támogatását, illetve a kkv-k támogatását is növelnék. A 2025-ös költségvetés részleteiről szóló cikkeink itt olvashatóak.