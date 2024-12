Megjelent a Babaváró hitelt módosító kormányrendelet

A szerda éjszakai Magyar Közlönyben közzétett több mint húszoldalas rendelet alapjaiban nem írja át a Babaváró hitel feltételeit, de számos részletszabályt módosít. Bár az igénylési feltételeken érdemben nem változtatnak, mégis több szempontból jobb helyzetben kerülhet az, aki Babavárót szeretne igényelni, vagy már ilyen kölcsöne van, írja a Bankmonitor.

Többek között azok dolgát könnyítették, akiknél öt éven belül nem születik baba. A szabály eddig úgy szólt, hogy ebben az esetben az alapvetően kamatmentes kölcsönt kamatmentességét elveszíti a család, és az addig kapott kamattámogatásra is büntetést kellett fizetni. Ez úgy változott, hogy a kamatmentességet vissza lehet kapni, ha az első baba végül az öt év után születik meg, sőt, az ő születése után is lehet kérni a törlesztési kötelezettség hároméves felfüggesztését is. (Ez nem azt jelenti, hogy az ötödik év végén egy összegben megfizetett büntetést is visszakapják, de legalább a kamatmentesség visszaáll, és így csökken a törlesztőrészlet.)

Az is változott, hogy míg korábban végleg elveszítették a kamatmentességet a szülők, ha elváltak, mostantól ez is visszaszerezhető, ha a futamidő első 5 évét követően a korábbi pár egyik tagja újraházasodik, és az új kapcsolatból gyereke születik.

További kisebb technikai változás, hogy az eddigi 180 nappal szemben ezután 1 évük lesz a szülőknek, hogy a gyerek születését a bankba bejelentsék, emellett módosultak a méltányossági kérelem szabályai és volt egy tervezett változás, ami nem került be a rendeletbe: mégsem emelkedtek a Babaváró feltételeinek megsértése esetén fizetendő büntetések, írja a Bankmonitor.