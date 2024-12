Soha nem olvastál olyan jó névsort, mint azoké, akik a Mi Hazánk–Fidesz összeborulás jegyében aláírtak egy gyerekzaklatás-ügyi nyílt levelet

Extrém témához extrém támogatók dukálnak: nyílt levélben fordul Pintér belügyminiszterhez egy rakás Pikáns Aláíró.

A nyílt levél fontos témában íródott, és első látásra nincs benne semmi különös:

ismert emberek a gyerekbántalmazási ügyek alapos rendőrségi és ügyészségi kivizsgálását, a témában létrehozandó kormányzati vizsgálóbizottságot és komplex stratégia kidolgozását kérik a kormánytól és Pintér belügyminisztertől.

A nyílt levél azon a ponton válik meglepővé, amikor a fentiek részletezése után egyszer csak ebbe a két mondatba botlunk:

„Kiállunk a tényfeltáró újságírók, Ábrahám Róbert és Füssy Angéla mellett. Elvárjuk mind lelki, mind anyagi, mind jogi támogatásukat."

A politikai meggyőződéstől független minden jószándékú embernek egyformán fontos célok felsorolása után egyszer csak előkerül két szélsőjobbos, a Fidesz jobbszéléről is leszakadt médiafigura. De nem önmagában emiatt bizarr, hogy egy ilyen nyílt levél az ő támogatásukat is követeli, de mégcsak nem is azért, mert Ábrahám leginkább arról ismert, hogy egy online cicaharc végén megverte Puzsér Róbertet.

Hanem mert Füssy és Ábrahám az utóbbi időben leginkább a zavarbaejtő, gyakran összefüggéstelen közösségimédiás posztjaikról, és homályos, gyakran összeesküvéselméletes hangulatú vádaskodásaikról ismertek. Az még az aránylag tiszta ügyeik közé tartozik, hogy Ábrahám azzal vádolta meg Lakatos Márk stylistot, hogy szexuálisan kihasznált egy akkor 15 éves állami gondozott fiút. Itt van világosan megfogalmazott vád, Ábrahám megszólaltatta az állítólagos áldozatot és az ügy másik érintettjét és bár azt természetesen nem tudni, hogy igazak-e a vádak, az ügyben nyomozás indult, így a megvádolt tisztázhatja magát, ha tudja.

De a két zűrzavaros médiafigura ezen felül bizonyítékok nélkül vádolt meg egy rakás embert pedofíliával, illetve az ilyen téma estében alapkövetelménynek számító gondosság helyett lazán dobálóztak magával a „pedofil” jelzővel. Miközben ha van szuperérzékeny téma, amiban a pontosság és a nyíltság alapkövetelmény lenne, akkor az a pedofília és gyerekbántalmazás. A kirohanásaikat a kormánymédia többször is a kormány politikai ellenfeleinek lejáratására próbálta meg felhasználni. Hogy, hogy nem, minden alap nélkül belekeverve a Tisza Pártot is.

De Ábrahám annyira kétes figura, hogy a kirohanásait egy idő után már az amúgy bármire hajlandó kormánymédia sem vállalta fel, a téma gazdája az utóbbi időben a Mi Hazánk és a szélőséges párt médiaholdudvara lett.

A Toroczkai–Vidnyánszky–Jeszenszky–Szanyi Tibor-tengely

Magánál a nyílt levélnél csak az aláírók listája bizarrabb.

A Mi Hazánk vezetői, képviselői és a magyar szélsőjobb szellemi holdudvarának tagjai találnak itt egymásra fideszes influenszerekkel, a kormánymédia arcaival, a Fidesz kulturális holdudvarának tagjaival és olyan, baloldalinak címkézett, de a politikai bizniszelés szürke zónájában mozgó arcokkal, mint Schmuck Andor, Szanyi „Kapitány” Tibor vagy Thürmer Gyula.

Kéz a kézben írt alá – és követelt lépéseket Pintértől és Orbántól – Toroczkai László és Novák Előd, Dopeman és Nagy Feró, Vidnyászky Attila, Bagi Iván, Bayer Zsolt és Bede Zsolt, Bencsik András, Deák Dániel és Eperjes Károly, Huth Gergely, Jeszenszky Zsolt és Pataky Attila.

És Havas Henrik.

És ezek a nevek tényleg csak ízelítőt jelentenek!

Az érzékeny megfigyelőnek szemet szúrhat, hogy itt egy rakás fideszes aláíró kér-követel dolgokat Pintértől és Orbántól. Ami forradalmian új fejleménynek tűnhet. De nem kell elhamarkodottan valamiféle lázadásra gondolni. A fideszes aláírók nem az önálló akaratukról ismertek. Olyan katonák vannak köztük, mint Bayer Zsolt és Deák Dániel. Ez az egész sokkal inkább tűnik valamiféle eltervezett akciónak. A politikai ellenfelek Ábrahám-féle kétes figurák őrjöngése alapján történő pedofilozása olyan határátlépés, amitől első körben még a Magyar Nemzet-szintű kormányzati kommunikációs eszközök is visszariadtak. Itt viszont egy rakás nyíltan vagy titokban hatalomközeli arc kéri a kormányt, hogy lépjen ebbe az irányba. A dolog alapvetően vicces lenne, ha nem lenne az az ember érzése, hogy már megint olyan témát próbálna politikai fegyverként használni a látványosan meggyengült hatalom, amiről egyszerűen bűn így kommunikálni. Dehát valahogy feledtetniük kéne azt az elnöki kegyelmet.

Újító címkék

A Lista nemcsak a résztvevők személye miatt újító. Csak ennek a Tökéletes Névsornak a fényében látszik, hogy a műfajt Magyarországon megalapító és szinte tökélyre fejlesztő libsik is megfeledkeztek valamiről. Az Aláírók fantáziadús címkézéséről. Ők a nevük után annyit írtak csak oda, hogy „szociológus”, „szerkesztő”, „közíró” vagy valami hasonlóan unalmas kategóriát.

Bezzeg az Új Aláírók!

Jobbnál jobb névjegyeket olvashatunk a nevek után:

Dr. Pócs Alfréd – önmagát szkítának valló ortopéd orvos, traumatológus, sebész

Bankó Attila – a Kárpátia együttes dobosa, 2006-os rendőrterror bántalmazottja

Chemez Farkas – lovas zarándok

Nyers Csaba – honfoglaláskori-tarsoly készítő, reform szakács

Van, aki klasszikus name droppingban utazik:

Sztilkovics Szávó - Fidesz alapító

Van, akit az ötletei határoznak meg:

Szilágyi Ákos – a Magyar Zászló napjának és a Magyar Nemzet naptár ötletgazdája

Van, aki dicséretesen szerény:

Kisberk Szabolcs csak annyit ír ki, hogy – “médiaszakember, riporter, újságíró” - és nem tolja kérkedve az arcunkba, hogy ő a Mi Hazánk kommunikációs igazgatója, és a párt gyömrői képviselője, illetve a települési polgármesterválasztás utolsó helyezettje.

És van, aki a nép által neki adományozott címet tüntette fel:

Gonda László – Néptribun 2006, a Magyar Nemzeti Bizottság 2006 vezetője

Hogy nem találkoztál még néptribunnal? Mert nem harcoltál az utcán a Gyurcsány-terror ellen! Gonda Lászlót ugyanis a Kossuth téri tüntetők kiáltották ki néptribunná a 2006-os utcai zavargások során.

Gonda igazából az Új Petőfi, ami az Origónak adott interjújából derül ki:

- Hogyan került a vezetők közé?

- Azok közül való vagyok, akik az első két éjszakán kitartottak. Az volt a szerencsénk, hogy nem mentünk a tévészékház elé hétfőn, mert akkor már nem létezne ez az egész mozgalom. Eljön a pillanat, amikor muszáj fegyverhez nyúlni, de ezt még el lehet kerülni.

- És ha Gyurcsány Ferenc most lemondana?

- Nem is örülnék, ha hirtelen lemondana. Ennek erjednie kell. Ha elegen vagyunk, alakulnak majd a dolgok. Ha növekszik a tüntetők társadalmi súlya, akkor mindent elérhetünk, ha nem, azok győznek, akik abban reménykednek, hogy beköszönt a tél.

A lényeg pedig most következik: íme előbb a Pintért és Orbán kőkeményen sarokba szorító nyílt levél teljes szövege, majd a Csemege, a Libsik utáni Kor aláíróinak hibátlan listája. A kommunista titkosszolgálatok rajongóinak mondom, hogy a vége felé rajta van Vikidál Gyula is!

Tisztelt Pintér Sándor miniszter úr!

Mi, magyar állampolgárok kérjük, hogy a rendőrség és az ügyészség a legalaposabban vizsgálja ki a gyerekbántalmazással kapcsolatos ügyeket. Folyamatosan tájékoztassák a közvéleményt a nyomozás állásáról!

Kérjük, hogy a kormány állítson fel egy vizsgálóbizottságot a gyerekbántalmazásos ügyek kivizsgálására, különösen az állami gondozást végző intézményekben történt visszaélésekkel kapcsolatban!

Kérjük, hogy a kormány – elismert szakemberek és lehetőleg egykori áldozatok bevonásával – alkosson komplex stratégiát a gyermekbántalmazás megelőzésére, felismerésére, a korai beavatkozásra, illetve az elkövetők felelősségrevonására és a sértettek talpraállásának, gyógyulásának segítésére!

Kiállunk a tényfeltáró újságírók, Ábrahám Róbert és Füssy Angéla mellett. Elvárjuk mind lelki, mind anyagi, mind jogi támogatásukat.

Tisztuljon meg végre az ország! Vegyük kezünkbe a sorsunkat, a gyerekek sorsát, mert akkor lesz jövőnk!

Tisztelettel: