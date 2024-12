Zavaros mondatok zavaros időkben

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne olyan cikkekkel, minthogy:

Az élet itthon

Hamarosan megszűnhet a határellenőrzés Románia felé is. Magyarországra nyúlhat az aradi és a nagyváradi agglomeráció. Romániába járhatnak dolgozni a határmenti, inkább képzetlen, alulképzett munkavállalók. Tucatnyi, a 2010-es évek elején megépült, de azóta zárva tartott utat nyithatnak meg.

A Magyar Tudományos Akadémia szerdai rendkívüli közgyűlése rendkívül szoros szavazással rábólintott, hogy az Akadémia adja el a kormány által kínált 80 milliárd forintért az értékbecslés szerint 130 milliárdot érő kutatóhálózati ingatlanjait az államnak. És ott voltunk Ádám Zoltán munkaügyi perének újabb tárgyalási napján is, ahol a Corvinus több vezetőjét hallgatták meg, akik sok új részletet osztottak meg a szabálytalansági eljárásról, aminek a végén elküldték Ádámot.

Hír volt itthon még, hogy az EU Bíróságától kér iránymutatást a törvényszék Orbán 24.hu-val szemben indított perében, Karácsony és Vitézy közös előterjesztésben tesznek javaslatot arra, hogy a kormány mit követeljen meg a Mini Dubaj arab befektetőitől, és hogy újabb nyomozás indul Till Tamás gyilkosa ellen.

Trashközéleti rovatba kívánkozó hír, hogy Szájer Dj Jeszy vendége volt, Kubatov Gábor családi vitának nevezte, ahogy páros lábbal beleszállt a Fradi-táborba, a Mi Hazánk közzétette magzatvédő dalpályázatának eredményét, és két rendőrigazolványt lengetett a tilosban parkoló Delhusa Gjon a közterületeseknek.

Pénzek

Miközben a forint továbbra sem tudott tartósan a 410-es euróárfolyam alá benézni, hír volt, hogy a jövedéki adó emelése 10-11 forintos drágulást hozhat januárban a benzinkutakon, szeptembertől jöhet a digitális Szép-kártya, a beszállítók szerint már a betegellátás minőségét befolyásolhatja a kórházi eladósodottság, és hogy jövő héten egy hónapra leáll a kecskeméti Mercedes-gyár.

Világ

Szerdán Orbán Putyinnal beszélt telefonon, és a Kreml leirata szerint „különös figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös projektek további előmozdítására az energiaágazatban”, ami esélyesen a Paks 2 beruházását jelenti, amivel kapcsolatban éppen friss hír volt, hogy miután az oroszok elismerték, hogy a meglévő feltételekkel nem tudják megépíteni Paks II.-t, nemcsak az ára szállhat el az erőműnek.

Orbán és az orosz diktátor telefonbeszélgetése során persze a háború is szóba került, mellyel kapcsolatban Putyin elmondta: a kijevi rezsim destruktív irányvonala továbbra is kizárja a konfliktus békés rendezésének lehetőségét. A magyar miniszterelnök ezután Törökországba utazott, ahol Erdogannal is találkozott.

A csavarok a történetben délután jöttek, amikor Orbán zavaros dolgokat írt ki a Facebookra arról, hogy Zelenszkij állítólag elutasította a tűzszüntei javaslatát, pedig annak sincs nyoma, hogy beszéltek volna egymással, és Szijjártó is arról posztolt Zelenszkij elutasította Orbán karácsonyi tűzsszüneti javaslatát, de a hivatkozott X-posztban az ukrán elnök meg sem említette azt. Arról viszont posztolt valóban Zelenszkij, hogy reméli, hogy Orbán nem fogja felhívni Putyin után a Moszkvába menekült Aszadot is. És érdemes megnézni azt is, mi maradt ki Orbán–Putyin-telefonbeszélgetésről szóló magyar kormányzati tájékoztatásból a Kreml közleményéhez képest.

Oroszországgal kapcsolatos hír volt még, hogy Moszkva felszólította az oroszokat, ne nagyon utazzanak Nyugatra, közben az Egyesült Államok újabb olajszankciókra készül, az orosz kormány pedig először kommentálta a szíriai fejleményeket.

Írtunk arról is, hogy életveszélyes a demokráciára a román példa: orosz műveletekre hivatkoznak, de az elnökválasztás leállításában geopolitikai szempontok és pártérdekek is szerepet játszhattak. Ez politikailag tovább erősítheti a szélsőjobbot, és ezután más országok is külföldi beavatkozásokra mutogatva korlátozhatják a választásokat, írtuk szerdán, miközben a nap folyamán hír volt, hogy Európa-párti koalíció alakíthat kormányt az országban.

És írtunk arról is, hogy szexuális visszaéléssel vádolják a világ legnagyobb LMBTQ-híroldalát vezető meleg házaspárt: a PinkNews volt és jelenlegi munkatársai szerint Anthony James egy részegsége miatt beleegyezésre képtelen munkavállalót zaklatott, Benjamin Cohen pedig több beosztottjával szemben is visszaélt a hatalmával. Az ügyben már a brit miniszterelnökség is megszólalt.