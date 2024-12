Bochkor Gábor beszólt az önkormányzatoknál dolgozóknak, Karácsony és Cser-Palkovics is kikérte magának

„Most jött velem szembe a hír, hogy egy ma reggeli rádióműsorban a műsorvezető azon poénkodott, hogy az önkormányzatoknál olyan emberek dolgoznak, akik máshova nem kellettek. Ezek szerint kis hazánkban olyanok is lehetnek rádiós műsorvezetők, akik akkora bunkók, hogy máshova nem kellettek” – írja Facebook-posztjában Karácsony Gergely, miután hozzá is eljutott, mit mondott a rádióban Bochkor Gábor rádiós.

„Műsorvezető Úr, egyszer az életében tehetne valami hasznosat. Bocsánatot kér. Különben marad a szégyen. Ami csak és kizárólag az Ön szégyene” – üzent a főpolgármester Bochkornak, aki egy hallgatói sms-re reagálva mondta azt csütörtök reggel a Retro Rádióban, hogy „önkormányzati dolgozónak az megy, aki sehova máshova nem volt jó”.

Bochkor mondatára először Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármester reagált, ő azt írta, a 3000, önkormányzatnál dolgozó kollégája nevében is kikéri magának, amit mondott.

„Egy olcsó poén kedvéért belelépni sokak lelkébe és azt állítani, hogy ők a társadalom legkevésbé értékes tagjai, szimpla bunkóság és arrogancia - akkor is, ha ez egy kitalált és felépített műsorvezetői imidzs része” – írta Cser-Palkovics, aki szerint „egy rádiós műsorvezetőnek pedig óriási a felelőssége, ezért is lenne fontos, hogy ügyeljen a szavaira. Főleg akkor, ha valóban rengetegen hallgatják”.

Az ügy szempontjából nem teljesen mellékes, hogy Bochkor Gábor exe és egyben gyerekének anyja Várkonyi Andrea, aki jelenleg az ország leggazdagabb emberével, Mészáros Lőrinccel él házasságban. Mondjuk most nem utóbbi a lényeg, hanem hogy Várkonyi a 2021-ben publikált könyvében a „Függetlenség” című fejezetben ha nem is szól be olyan explicit módon, mint Bochkor, de azt írja:

„Néhány éve bementünk egy közintézménybe, és amikor kijöttünk, Nóri azt kérdezte: anya, miért ilyen szörnyen unott arccal ül itt mindenki? Mondom: édes kicsim, azért, mert egész életükben nem csinálnak mást, mint iratokat tologatnak ugyanazzal a három emberrel összezárva egy ronda hivatalban, nagyon kevés pénzért. Mondom: de jó, hogy észrevetted! Látod, nem azért papolom, hogy tanuljál, mert mindenáron nevelni akarlak, hanem azért, hogy felnőve majd dönthess úgy, hogy te nem egy hivatalban akarsz ülni.”

7:08 - Frissítés: Bochkor Gábor péntek reggeli rádióműsorában reagált, a 24.hu beszámolója szerint először azt mondta: „Nagyon sokan írják, hogy különböző polgármesterek megnyilvánultak azzal kapcsolatban, amivel én megnyilvánultam, és hát egyébként szívük joga, nincs ezzel semmi baj. Ami nekem feltűnt, hogy először is ugye ez egy ilyen klasszikus reakció, tehát általában olyan, mint a kezdő influenszerek, szeretik híres emberek nevével díszíteni magukat azért, hogy hátha egy kis figyelmet gerjesztenek. Ez egy ilyen alapreakció.”

Ezután pedig azzal folytatta: „De ami érdekes, hogy valamelyik polgármester nagyon kulturáltan fogalmazta meg az ő kritikáját velem kapcsolatban, és van olyan polgármester, aki szinte minősíthetetlen szóhasználattal és indulattal. Ez mind őket minősíti, és nagyon tisztelem azt, aki tisztelettel írta ezt meg, és sose tiszteltem azt, aki sok nap rombolás mellett most időt szakított erre is. Ennyit erről, nyilvánvaló, meg tényleg nagyon-nagyon ölelem azokat a polgármestereket, akik betelefonáltak és a programigazgatónkkal próbáltak kapcsolatba lépni, hogy ők nagyon szívesen beszélnek a munkájukról, ez mind cuki, aranyos, de ha az egésznek a kontextusát nézitek, amit ugye azért a legkevesebben szoktak, akkor egyértelműen kiderül, hogy ez pontosan miről szól, ez az egész Delhusa Gjoniból indult el, tehát hogy itt nincs más, és azért sose felejtsük el, hogy a demagógia az én jó barátom. Tehát ezt lehet egy kacsintós szemmel is figyelemmel kísérni, vagy lehet öklendezve.”