Az ABC 15 millió dollárt fizet Trumpnak peren kívül, mert nemi erőszaktevőnek nevezték a szexuális zaklatót

Az ABC tévécsatorna peren kívül megállapodott Donald Trumppal, hogy 15 millió dollárt fizetnek peren kívül a megválasztott elnöknek és ők állják Trump egymillió dolláros ügyvédi költségeit is – írja a BBC.

A volt és leendő amerikai elnök egy olyan tévéinterjú miatt perelte be az ABC-t, amiben George Stephanopoulos műsorovezető, a Bill Clinton-féle Fehér Ház egykori sajtófőnöke idén márciusban azzal igyekezett megszorongatni Nancy Mace dél-karolinai republikánus képviselőt, hogy összesen 10 alkalommal kérdezte meg tőle, nőként hogyan támogathat egy olyan elnökjelöltet, akit „nemi erőszakért találtak felelősnek”.

Stephanopoulos ezzel arra az esetre utalt, amikor egy New York-i polgári bíróság tavaly kimondta, hogy Trump még 1996-ban szexuálisan zaklatta E. Jean Carroll írónőt egy áruház próbafülkéjében. Az ügyben ugyanazon a bíróságon két per is folyt, Trumpot ezekben 83,3 millió dollár megfizetésére kötelezték. Az ítéletben Lewis Kaplan bíró kifejtette, hogy az esküdtszék a szexuális zaklatást bizonyítottnak látta, Carroll azt viszont szerintük nem tudta bizonyítani, hogy Trump a kifejezés szűkített, a New York-i büntető törvénykönyv szerinti értelmében megerőszakolta volna őt. A bíró hangsúlyozta, hogy a nemi erőszak New York-i jogi definíciója jóval szűkebb, mint a kifejezés hétköznapi értelme.

Az ABC elleni per nem egymagában állt, Trump a második elnökválasztási kampánya részeként sorozatban indított pereket nagy amerikai tévé- és hírcsatornák – New York Times, Washington Post, CBS, CNN – ellen. Ezek közül a mostani az első ügy, amiben nyert. A két újság és a CNN elleni keresetét korábban elutasították.