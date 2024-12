Zelenszkij: először vetettek be nagy számban észak-koreaiakat a fronton

Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok elkezdték az észak-koreai katonák éles bevetését a kurszki fronton, azon a területen, ahol az ukrán csapatok korábban orosz területeket foglaltak el. A koreaiak az ukránok elleni orosz csapásokban vettek részt.

Zelenszkij szerint „nagy számban” vetették be őket, de közelebbi számot nem említett. Minden esetben orosz erőkkel vegyesen támadtak a koreaiak és eddig kizárólag a kurszki fronton történt ilyen - mondta az ukrán elnök. De azonnal hozzátette, hogy információik szerint rövidesen más frontszakaszokon is számíthatnak észak-koreai erők bevetésére. Ezek egyelőre nem léptek be Ukrajna területére, de az elnök értesülései szerint így is jelentős veszteségeket szenvedtek el.