A szerb építésügyi miniszter a beosztottjaival papírozta le az újvidéki vasútépítést is

Az elmúlt évek összes nagy állami beruházását úgy papírozta le Goran Vesić lemondott szerb építésügyi miniszter, hogy azokért nem ő, hanem beosztottjai a felelősek, írja a Szabad Magyar Szó. Ivan Ninić ügyvéd szerint az építésügyi, közlekedési és infrastruktúra-fejlesztési tárca korábbi vezetője

„nagyon ravasz és alattomos módon” összesen 167 beruházásnál ruházta át a felelősséget és az aláírás jogát munkatársaira.

A magyar-szerb vasút Belgrád központ és Ópázova közötti, illetve az Újvidék-Szabadka-államhatár szakaszával is hasonlóan járt el a miniszter, így az újvidéki tragédiáért papíron többek közt a Vajdasági Magyar Szövetség politikusa, Lálity Urbán Emese államtitkár is felelős.

photo_camera Fotó: NENAD MIHAJLOVIC/AFP

November elsején szakadt le az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, a tragédiában tizenöten vesztették életüket. A történtekért azóta sem vállalta senki az egyértelmű felelősséget, az ügyészség és a rendőrség nyomoz az ügyben. Az illetékes miniszter a baleset után néhány nappal lemondott, de közölte, nem érzi magát felelősnek a történtek miatt. Az újvidéki vasútállomás 1964-ben átadott épületét 2021 és 2022 során több hullámban felújították, a munka azonban 2024-ben is folyt. Goran Vesic építésügyi miniszter júliusban jelentette be, hogy befejezték a felújítást, az egész épület használhatóvá vált. A tárcavezető azóta lemondott, de az ellenzék szerint további lemondásokra, illetve büntetőjogi felelősségre vonásra is szükség van.