A frontról érkező hírek szerint megvannak az orosz-ukrán háború első észak-koreai áldozatai

Észak-koreai katonák haltak meg az ukrán erők elleni harcokban az oroszországi Kurszk határvidékén – közölte az ukrán katonai hírszerzés és a Pentagon. Ezek az első bejelentett halálesetek azóta, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna nyilvánosságra hozta: Észak-Korea 10-12 ezer katonát küldött Oroszországba, hogy segítsen neki a közel három éve tartó háborúban.

John Kirby nemzetbiztonsági szóvivő hétfőn megerősítette az ukrán kormány információit, hogy az észak-koreai csapatok a támogató szerepkörből közvetlen harcokba vonultak Oroszország oldalán. Kirby egyben határozott amerikai és szövetséges szankciós választ ígért Észak-Koreának.

Az ukrán katonai hírszerzés szerint mintegy 30 észak-koreai katona halt meg vagy sebesült meg az ukrán hadsereggel vívott harcokban a hétvégén.

photo_camera Észak-koreai katonák gyakorlatoznak egy meg nem nevezett helyen lévő bázison 2024 szeptemberében Fotó: STR/AFP

Az áldozatok három kurszki falu környékén voltak, ahol Oroszország négy hónapja próbálja megfékezni az ukrán betörést, közölte a GUR rövidítéssel ismert kijevi hírszerzés. További legalább három észak-koreai katona eltűnt egy másik kurszki falu környékén. Hétfőn Pat Ryder vezérőrnagy, a Pentagon sajtótitkára azt mondta, hogy az észak-koreai katonákat elsősorban gyalogsági szerepkörben vetették be, és körülbelül egy hete vettek részt harci műveletekben.

Katonai elemzők szerint a nyelvi akadályok megnehezítették az orosz és az észak-koreai csapatok közötti harci koordinációt. „Az orosz és az észak-koreai erők közötti gyenge integráció és a folyamatos kommunikációs problémák valószínűleg továbbra is súrlódásokat fognak okozni az orosz katonai műveletekben Kurszkban” – fogalmazott vasárnap a washingtoni Institute for the Study of War nevű kutatóintézet.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz védelmi minisztériumhoz irányította a kérdéseket, amely nem kommentálta azonnal.