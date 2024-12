Izrael is a Hamász is állítja, sosem volt még olyan közel a gázai tűzszünet és a túszcsere, mint most

Soha nem volt olyan közel a gázai tűzszünet és a túszcsere, mint most. Legalábbis Izrael és a Hamász is ezt állítja.

A BBC-nek egy magasrangú palesztin tisztviselő azt mondta, hogy a tárgyalások már a végső, döntő fázisban járnak. Israel Katz izraeli védelmi miniszter pedig arról beszélt, hogy a megállapodás közelebb van, mint valaha.

A palesztin tisztviselő beszámolója alapján három fázist vázol majd a megállapodás. Az első, 45 napig tartó szakaszban a Hamász szabadon engedi az izraeli női katonákat és a civil túszokat. Cserébe az izraeli hadsereg kivonul a városközpontokból és visszavonja csapatait a tengerparti utakról.

A második szakaszban a Hamász szabadon engedi az összes, még fogvatartott túszt, Izrael pedig kivonja a Gázai övezetből maradék csapatait. Így a harmadik fázisban véget érhet a háború.

Ez a terv szinte ugyanaz, mint amit Joe Biden amerikai elnök májusban felvázolt.

photo_camera Izraeli katona gázában Fotó: -/AFP

A háborús felek képviselői amerikai, katari és egyiptomi közvetítéssel Katarban tárgyalnak. A folyamatnak Donald Trump is újabb lökést adott. A megválasztott amerikai elnök ugyanis bejelentette, hogy ha a Hamász nem engedi szabadon a túszokat, pokoli következményekkel számolhat. Trump követet is küldött Izraelbe, hogy vezető politikusokkal tárgyaljon a túszok kiszabadításáról. (via The Guardian)