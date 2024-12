A NEAK szerint nem maradnak ellátatlanul betegek amiatt, hogy a Ventoline lekerül a támogatott gyógyszerek listájáról

Ahogy arról mi is beszámoltunk, megszűnt a gyerekek fulladására leggyakrabban használt szer, a Ventolin állami támogatása. A NEAK most közleményben erősítette meg a hírt, hogy a Ventolin lekerült a támogatott gyógyszerek listájáról, azonban állításuk szerint ez nem jelenti azt, hogy a betegek ellátatlanul maradnak.

Azt írják:

„A VENTOLIN EVOHALER terméket a forgalmazó GSK egyoldalúan töröltette a

magyar támogatotti listáról, a termék továbbiakban támogatás nélküli

szabadáras formában érhető el a patikákban. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek a forgalmazó döntésére semmilyen ráhatása nincs.”

A NEAK szerint a betegek nem maradnak ellátatlanul, mert rendelkezésre áll helyettesítő készítményként BUVENTOL EASYHALER 200 MIKROGRAMM/ADAG INHALÁCIÓS POR 1x200adag inhalációs készítmény, mely 6 éves kortól alkalmazható.

Csakhogy ez 6 éves kortól alkalmazható, míg a támogatás alól kivont Ventolin a betegtájékoztató szerint 12 éves kor alatt is alkalmazható.

A NEAK a Buventol 6 éves kor alatti alkalmazásával kapcsolatban azt írja: