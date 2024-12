Orbán mondja Magyar Péterről: „Mindig a kihívó választ harcmodort”

Orbán Viktor a Patrióta nevű, YouTube-csatornát választotta mikrofonállványnak, amelybe belemondta, nos, hát azokat a dolgokat, amiket mostanában el szokott mondani.

Világrendszerváltás van: a Kelet erősödik, a Nyugat relatíve, hozzájuk képest gyengül, a Nyugaton belül pedig a liberálisok veszítenek, a patrióták nyernek, ezt jelzi Trump megválasztása. A liberálisok utolsó hídfőllása Brüsszel,

„ez Mordor vidéke, a sötét nagyúr ide vette be magát, már csak itt vannak liberálisok” - jelentette ki a miniszterelnök, de ezt még ő sem bírta komoly fejjel végigmondani.

Mióta megalakult Orbán és szövetségesei európai pártcsaládja, a Patrióták, azóta minden választáson ők nyertek, Csehországtól mondjuk Ausztriáig, vagy Hollandiáig, tehát az európaiaknak előbb-utóbb egy patrióta politikai váltást kell végrehajtaniuk - fejtegette, és bár visszautasította, hogy ő jós volna, azért azt megjósolta, hogy „ be fogjuk darálni a többieket Európában”.

Amit nem fejtett ki, pedig ez tűnt az egyetlen izgalmas felvetésnek, amire majd jövőre tér vissza, hogy szerinte „el fogunk érkezni ahhoz a nagy kérdéshez is, hogy az ilyen nagyságrendű problémákkal, mint amelyekkel ma nyugaton küzdenek, vajon sikerül-e azoknak a politikai rendszereknek a demokrácia keretein belül választ találniuk.”

Trump után a Kánaán

Orbán megállapította, hogy „az amerikai republikánusok győzelmével a migrációs politikának vége van, tehát a migrációpárti politika halott a nyugati világban, a genderpolitika halott, és remélem hogy a háborúpárti politikának is meg vannak számlálva a napjai.”

Mit hoz Trump győzelme nekünk, kérdezte a műsorvezető. Orbán szerint három dolgot biztosan, és most még talán a lottó ötöst nem nyertük meg, de a lottó négyest már igen:

megújítjuk a kettős adóztatást elkerülő egyezményt az USA-val,

megszűnik a szerinte diszkriminatív vízumpolitika,

és meg fognak érkezni az amerikai befektetők „a jövő modern technológiájával”.

Megint elmondta Orbán, hogy „fantasztikus” év jön és „bérrobbanás”. Hogy honnan lesz erre pénz? A korábban felvett hitelek kamatterhe csökken, a jövőre beálló ipari kapacitások (BMW, Samsung, BYD) pedig szülik a pénzt.

És Magyar Péter?

Róla is nagyjából az eddig frázisait ismételte el, vagyis azt, hogy az év elején feltűnt ellenzéki pártvezér felel a 14 éve fennálló rendszer közbeszédének állapotáért.

„Mi a jobboldalon idealisták vagyunk, mi azt gondoljuk magunkról, hogy ennél különbek vagyunk. De nem vagyunk különbek, mert ezek is mi vagyunk. És hogyha a politikában ezek az emberek pozíciót fognak, és behozzák ezt a harcmodort, mert mindig a kihívó választ harcmodort, akkor a kormányzó pártnak, ami az ország állapotáért felel, erre is kell, hogy legyen válasza. Nekünk egy nagy politikai közösségünk van, nekünk minden kihívásra van válaszunk, minden fegyvernemben érkező kihívásra kell tudnunk válaszolni. Amikor terézanyásan kell, akkor úgy. Amikor meg egy agresszív hőbörgőt kellett, akkor meg úgy. És ezt meg kell oldani. De nekünk mindenre van emberünk, ezért ezt is kezeltük.”

Az interjú végén Orbán Viktor elmondta, hogy 26-ban nyerni fognak, és boldog karácsonyt kívánt.