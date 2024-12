220 ezerre büntette a NAV Mészáros Lőrinc egyik cégét

Egy tavaly szeptemberi adóhatósági ellenőrzés után 220 ezer forintos bírságot kapott Mészáros Lőrinc egyik cége, a Mészáros Gasztro Kft – írja az Mfor.

Az adóellenőrök az óbaroki Szekér Csárda éttermében találtak egy be nem jelentett, alkalmi munkavállalót. A Mészáros Csoport szerint adminisztrációs hiba történt, a munkavállaló és az étterem vezetése is elismerte a hibát, a büntetést pedig befizették. A lap úgy számol, Mészáros 21 másodpernyi jövedelméből kifizethette volna a büntetést. (Ugyanennyit kapott a TV2 is a Magyar Péter péniszéről szóló anyag miatt.)

A NAV-ot is keresték, hogy ez szúrópróbaszerű ellenőrzés volt-e, vagy bejelentés alapján mentek ki, de csak annyit válaszoltak, konkrét adózóra vonatkozó adatokat nem hozhatnak nyilvánosságra.

photo_camera Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a bicskei polgármesteri hivatal udvarán tartott autóátadáson 2024. május 28-án. Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Mészáros Gasztro üzemelteti egyébként a közpénzből létrehozott Felcsúti Tó Étterem és Élményközpontot is.