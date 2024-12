8 ballisztikus rakétát lőttek ki az oroszok Kijevre, a válasz nem maradt el

Péntek reggel 7 körül robbanások rázták meg Kijevet: az oroszok 8 ballisztikus rakétát lőttek ki, az ukrán légvédelem hatástalanította őket, a lehulló törmelékek miatt azonban egy ember meghalt és legalább 12 megsérült.

photo_camera Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Kijevben jelentős károk keletkeztek: az egyik elfogott rakéta egy nagy irodaházra zuhant, összetörve felső szintjét. A becsapódás után az irodaház előtt parkoló autók is kigyulladtak. Itt van a sebesült ukrán katonák rehabilitációs központja.

Ugyanez a robbanás betörte a szemközti Szent Miklós római katolikus templom ólomüveg ablakait is, az épület homlokzata megsérült, illetve tönkrementek a gótikus tornyokhoz vezető lépcsők is. Ez Kijev második legrégebbi temploma, az UNESCO-listán is szerepel.

photo_camera Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Az orosz támadás kisebb károkat okozott diplomáciai épületekben is, köztük a portugál nagykövetségben. Ugyanott van Albánia és Montenegró külképviselete is.

Paulo Rangel portugál külügyminiszter szerint ez nagyon intenzív támadás volt, és teljesen elfogadhatatlan, hogy diplomáciai épületeket károsítanak meg vagy vesznek célba.

A város más kerületeiben 630 épület maradt fűtés és áram nélkül.

photo_camera Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

A pusztítás helyszíneit bejárva Vitalij Klicsko polgármester népirtással vádolta meg Oroszországot. Szerinte a bombázásra nincs semmilyen mentség, Putyin teljesen közömbös a nők és gyerekek halálával kapcsolatban. „Légvédelemre van szükségünk” – mondta.

Az orosz bombázás után az ukrán csapatok rakétákkal lőtték a kurszki területen fekvő Rilszk városát. A terület vezetője, Andrej Belouszov szerint 15 találat érte a várost, többen megsérültek. Sajtóhírek szerint négy vagy öt ember meghalt.

Arról ellentmondásos hírek vannak, hogy mivel támadtak az ukránok: az egyik forrás szerint amerikai ATACMS rakétákat vetették be, egy másik szerint a szintén amerikai HIMARS-rendszert.

(Guardian, Meduza)