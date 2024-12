A törökök is bizniszelhetnek tovább a Gazprombankkal, az MVM-nek is bomba üzlet marad a háború

Magyarország után Törökország is felmentést kapott az orosz Gazprombank elleni amerikai szankciók alól, vagyis továbbra is jöhet az orosz gáz Törökországon át Magyarországra is, a korábbi kosntrukcióban.

Az USA novemberben vezetett be új szankciókat a Gazprombank ellen, többek között az volt az indok, ebből is kapják az orosz katonák a zsoldot. Mivel az orosz gázért a Gazprombankon keresztül fizettek az exportőrök, ez komoly aggodalmat keltett, ezért Magyarország is kérte még december elején a felmentést a szankciók hatálya alól. Eközben Magyarország Bulgáriával, Szerbiával és Törökországgal együtt megpróbált alternatív finanszírozási módokat is találni - a megoldás az lett volna, hogy egy török bankon keresztül fizetnek, és ebben ezúttal az oroszok is rugalmasabbak voltak.

Végül úgy tűnik, mégsem kell aktiválni ezt a B-tervet, szerdán ugyanis az Egyesült Államok megadta a felmentést a magyar gázszállításokra (Paks II finanszírozására ugyanakkor nem), most pedig a török energiaügyi miniszter is bejelentette, hogy az amerikai tisztviselőkkel folytatott tárgyalássorozat után Törökország továbbra is a Gazprombankon keresztül fizetheti a gázt.

photo_camera Égõ gázfáklya Kaposváron, a toponári városrész határában a siófoki Földgázszállító (FGSZ) gázátadó állomásánál 2012. augusztus 29-én. Fotó: Varga György/MTI/MTVA

A Magyarországra érkező orosz gáz zöme a 2021-ben üzembe helyezett Török Áramlaton keresztül jön. A török útvonal jelentőségét az ukrajnai háború még inkább felértékelte, idén december 31-én pedig le is jár az orosz-ukrán gázszerződés, és a politikai nyilatkozatok szerint azt nem is fogják meghosszabbítani, vagyis a török-bolgár-szerb irány abszolút jelentőségű lesz. Magyarország ezen idén különösen sok, közel 8 milliárd köbméter gázt importál Szerbián keresztül.

Ez a volumen az orosz-magyar gázszerződésben rögzített mennyiségnek is több mint a duplája, és ez szinte teljes egészében orosz eredetű földgáz lehet, amin a magyar gázkereskedők és az MVM idén is több tízmilliárd forintot kereshet - a G7 cikke ezt háborús nyerészkedésként írja le, és az üzletet a Gazprombank elleni szankciók sem fogják kikezdeni.