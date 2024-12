Fülöp Attila államtitkár megakadályozta, hogy ajándékokat adjanak át Magyar Péterék egy gyermekotthonnál

A fóti és egy harmadik kerületi gyermekotthonnál próbált adományokat átadni Magyar Péter a Legyél a változás nevű civil egyesület nevében pénteken, azonban hivatalosan egyik helyen sem akarták átvenni az ajándékokat.

A harmadik kerületi Szilágyi Erzsébet Gyermekotthonhoz érve az intézmény igazgatója azt mondta, a kerületi Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) igazgatója szólt neki, hogy nem vehetik át az ajándékokat. Erre Magyar azt mondta, hogy hetek óta próbálják elérni az SZGYF-nél, hogy hivatalosan átadhassák az adományokat, de előző nap jogszabályi indoklás nélkül visszautasították a szerződésajánlatukat.

Nem sokkal később megjelent Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, hogy ha gyermekvédelmi szociális szervezetnek egy civil szervezet adományt szeretne átadni, akkor a fenntartóval kell megállapodnia.

photo_camera Fülöp Attila és Magyar Péter a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon előtt Forrás: Magyar Péter/Facebook

Fülöp szerint Magyarék jogellenes eljárásra kényszerítik az intézményeket azzal, hogy megjelennek az ajándékokkal. Magyar szerint az intézményvezetők szívesen elfogadnák az ajándékokat, de a politika felülről beavatkozik, és eltiltja őket a szerződéskötéstől.

Fülöp szerint a szerződés hibás volt, mire Magyar ügyvédje azt válaszolta, hogy lett volna lehetőség a hibák kijavítására, de ezt sem tették meg. Az államtitkár arra kérte Magyart, hogy a helyszíni kiosztás helyett inkább vigyék be az ajándékokat a helyi SZGYF-irodába, ahol majd eldöntik, mit kezdjenek velük.

Időközben az intézményvezető is megjelent, aki azt mondta, hogy amúgy szívesen átvennék az adományokat. Fülöp itt megjegyezte, hogy láthatóan Magyar és az intézményvezető régóta ismerik egymást, amit utóbbi kikért magának. Magyarék egy ponton elkezdték behordani a játékokat az épületbe.

Magánszemélyek tömegadományai

Fóton Fülöp nem volt ott, cserébe Páger Pál Attila a fóti intézmény igazgatója elmondta, hogy ők sem tudják átvenni az adományokat. Páger arra kérte Magyart, hogy forduljanak a Főigazgatósághoz, ám a Tisza elnöke szerint ott nem hajlandók aláírni a szerződéseket.

Miután Páger azt mondta, hogy magánszemélyek kisebb mennyiségben adhatnak adományokat szerződés nélkül, Magyar kapott az ötleten és kisebb csomagokat vitt az intézmény egyik épületéhez. Azt mondta, szívesen szétszedik a csomagokat, és egyenként, magánszemélyként adományoznak.

Ezután Páger többször is megköszönte az adományokat, majd elismételte, hogy az ő keze is csak bizonyos távolságig terjed, és muszáj lesz bevinni az adományokat az SZGYF-hez. Magyar többször is elismételte, hogy ebbe az intézménybe hozták az ajándékokat.

Páger ekkor elkezdett telefonálni, majd közölte, hogy a biciklitározóba be tudják vinni az ajándékokat, ott biztonságban lesznek. Miután Magyar rákérdezett, hogy ugye nem fogják az ajándékokat elküldeni az SZGYF-nek, Páger megismételte: a biciklitározóban biztonságban lesznek.

(Forrás: Magyar Péter Facebook-liveja)