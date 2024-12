Elfogtak három, az okmányaik alapján klónozott dílert Budapesten

Látszólag hétköznapi drogdíler-elfogásról számolt be a Police.hu szombaton: a fővárosi rendőrök elfogtak egy nigériai férfit, aki hétfő este a VII. kerületben több személynek is drogot adott el (három vevőjét is előállították, ellenük kábítószer birtoklása miatt indult eljárás).

A közleményből kiderül, hogy a nigériai férfi és két társa a bulinegyedben, a Wesselényi utcában és annak környékén terítette a külföldről származó kábítószert. A VIII. kerületben laktak, itt is ütöttek rajtuk a rendőrök, a lakásban több mint 4 kilogramm kábítószergyanús zöld növényi törmeléket, közel 175 gramm fehér port, valamint közel 3 millió 300 ezer forintot és 740 ezer forintnak megfelelő eurót találtak. Az egyik férfi éppen a vécén próbálta a cucc egy részét eltüntetni, mint az alábbi rendőrségi videóból látszik, csekély sikerrel.

link Forrás

A történet egyetlen érdekes szála a közleményből ez: „amikor a három nigériai férfi átadta a nyomozóknak a náluk lévő iratokat, a rendőrök megdöbbenve szembesültek azzal, hogy mindhárom okmány ugyanazokat a személyes adatokat tartalmazza; ugyanúgy hívják őket és ugyanakkor születtek.” Miután mindhármuk ellen elindult az eljárás kábítószer-kereskedelem miatt – mindhármukat őrizetbe is vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat –, a nyomozás során talán az is kiderül, hogyan tudtak ugyanolyan személyes adatokkal, vélhetően hamis útlevelekkel hárman is belépni az országba.