Minden visszakerül Paks városához, megszűnik a különleges gazdasági övezet

A péntek esti Magyar Közlöny szerint a város képviselő-testülete, a polgármester és a jegyző is visszakapja összes hatáskörét, de a különleges gazdasági övezetre vonatkozó jogszabályokat alkalmazni kell addig, amíg a város újakat nem alkot, írja a hvg.hu. Emellett azt a pénzt, amit a megye még nem használt fel, és nem is szolgál támogatási jogviszony vagy elbírált pályázat fedezetéül, azt is visszafizetik Paksnak.

A 2025-ös költségvetést megalapozó törvénycsomag tervezetéből derült ki, hogy a kormány megszünteti a különleges gazdasági övezeteket, ezt kedden el is fogadták. A most megjelent rendelet azonban nem szól sem a gödi, sem az iváncsai, sem pedig a mosonmagyaróvári övezet sorsáról.

A paksi atomerőmű beruházásában érintett ingatlanok idén nyáron, a júniusi önkormányzati választás után kerültek Tolna vármegyéhez, miután ellenzéki vezetése lett a városnak.