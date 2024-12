Beleütközött egy mentőhelikopter a kórház épületébe Törökországban, négyen meghaltak

Négy ember meghalt vasárnap Törökország délnyugati részén, amikor egy mentőhelikopter előbb belerepült a kórház épületébe, majd a földbe csapódott.

A helikopter egy muglai kórházból szállt fel, fedélzetén két pilótával, egy orvossal és egy másik egészségügyi dolgozóval, közölte az egészségügyi minisztérium.

Mugla tartomány kormányzója elmondta, hogy a helikopter először a kórházépület negyedik emeletének csapódott, mielőtt lezuhant. Az épületben és a földön senki nem sérült meg. A sűrű ködben történt baleset okát egyelőre még vizsgálják.

🔴 #BREAKING | Helicopter crashed into the Muğla Training and Research Hospital in Muğla, one of Turkey's holiday resorts. pic.twitter.com/YeGyT01dxa