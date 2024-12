44 jó cikk 2024-ből

Idén nagyjából 16 ezer cikk jelent meg a 444-en. Komolytalan vállalkozás volna ezeket rendszerezni vagy szortírozni próbálni. De hát nem kell mindent komolyan venni.

Körbeírtam a szerkesztőségben, hogy küldjön mindenki 1-2 cikket, aztán volt, aki küldött, és volt, aki nem. Volt, aki írt hozzá pár sort, volt, aki nem. Volt, aki a kollégája cikkeit protezsálta, és én is raktam a kalapba kedvenceimet, illetve szedtem ki belőle olyanokat, amelyek nem passzoltak ide vagy oda.

Szóval, ez nem sikerlista és nem best of, csak egy jó hosszú, de azért belátható gyűjtemény, a napindító hírlevél különkiadása

44 jó cikkel a karácsonyi szünetre.

Az év cikke – és aki utána jött

photo_camera Fotó: Veres Nándor/MTI/MTVA

Mi mással kezdhetném az évvégi áttekintést, mint AZZAL a bizonyos cikkel, amely után minden megváltozott a magyar politikában? Az (1) természetesen Kaufmann Balázs cikke lehet csak, amely kirobbantotta a kegyelmi botrányt. Balázs elképesztő energiával vitte tovább a sztorit, de aztán másokkal együtt beszállt Rényi Pál Dániel is (2) megírni, hogyan bukott el Orbán tévedhetetlennek hitt személyzeti politikája. De arról sem feledkeztünk meg, milyen (3) volt az élet a bicskei otthonban.

Novák Katalin és Varga Judit bukása után tűnt fel Magyar Péter, akinek pártját már több kutató mérte a Fidesz elé. Ilyenre több mint 15 éve nem volt példa. A Tiszáról szóló cikkeinkkel Dunát lehetne rekeszteni, úgyhogy most csak négyet pecázok ki. Volt olyan, hogy eltöltöttünk egy napot (4) a kampánykörúton, aztán az elemzős szakaszban összehasonlítottuk Magyar sármját (5) és a szexizmusát (6) Orbánéval, a karrierjét pedig Zelenszkijével (7).

Orosz, ukrán, zsidó, palesztin

photo_camera Fotó: ROMAN PILIPEY/AFP

Minden rendes lap próbál átfogó elemzéseket közölni a régiónk legfontosabb eseményéről. Ezek közül kiemelkedőnek tartom (8) Takács Lili sorozatát (első, második és harmadik rész) az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekekről.

De a TEFI nevű nemzetközi projekt magyar partnereként egész évben toltuk a jófajta és sokféle elemzést, ezeket egy külön oldalon mind vissza lehet olvasni. Itt közöltük például Windisch Judit (9) interjúját Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszttel, aki szerint a magyar külpolitikai stratégiát az orosz célkitűzésekhez igazították. Ez azután lett különösen feltűnő, amikor belső dokumentumok alapján (10) megírtuk: a magyar külügy tudott az orosz kibertámadásokról, amiket két éve még kampányhazugságnak neveztek.

Egyedi nézőpontból szólalt meg (11) Gazda Albert a hazánkban szaladgáló (és zenélő) külföldi ügynökökről, másik oroszul tudó kollégánk, Diószegi-Horváth Nóra pedig Putyin pacsirtáját énekelte meg (12). No meg köszöntötte (13) a 100 éves Lenint!

Távolabb van, és kevésbé is értjük talán a gázai háborút, ezért volt fontos, hogy az első évéről írtunk egy átgondolt összefoglalót. Vagyis arról, hogy a több tízezer halott ellenére Izraelnek egyik célját sem sikerült elérnie: a Hamász nem semmisült meg, a túszok pedig nem térhettek haza. Eközben az ország korábban elképzelhetetlen külső és belső problémákkal küzd. A folyó és a tenger között azonban továbbra is palesztinként rosszabb, és már mindkét oldalon vannak, akik népirtásra vágynak (14).

Foci tegnap és ma

Ki hinné, hogy Végh Antal 1974-ben írt bestsellere, a Miért beteg a magyar futball? a mai napig aktuális kérdéseket feszegetett? A focisták fizetése, ahogy a szocializmusban, úgy ma is tabu. A megye egyben ma is zsebbe fizetnek játékosoknak falusi kiskirályok. A 6:3 fetisizálása már 1974-ben is unalmas volt. A Népsport pedig ugyanúgy állami sportlap volt, ahogy ma is az – írja Tóth-Szenesi Attila (15).

„Óriási élmény volt kint lenni az Eb-n Németországban, ez volt az első nagy sportesemény, amin részt vehettem újságíróként. Sajnos ezen a meccsen nem mi nyertünk, de ezt a két hetet sokáig fogom emlegetni” – írta Benics Márk erről a tudósításáról (16).

Különös szubkultúrák

photo_camera Fotó: Kristóf Balázs/444

Bódog Bálint ledarálta (17), mire költ a magyar rapper, és milyenek (18) a tusványosi hétköznapok.

Kiss Bence két videót szeretne a nézők figyelmébe ajánlani, mindkettő a tizenévesek megváltozott tartalomfogyasztási szokásairól szól. Az egyikben (19) egy szokatlan reklámfogás keretében taposták halomra egymást az iskolások pár ezer forintért, a másikban (20) egy több mint 30 milliós követőtáborral rendelkező streamer száguldott végig Budapesten, miközben rajongói százszámra rohamozták őt egy közös képért imádkozva.

Közlekedő kollégák

„Nagyon nehéz olyan témát találni, amit még senki sem írt meg korábban. Pláne, ha az adott téma évek óta a szemünk előtt van. Ezért eléggé meg is lepődtem, amikor egyetlen olyan cikket sem találtam, ami az éjjel-nappal járó négyeshatos teszteléséről szólna. Mivel a kötöttpályás közlekedést és a terepmunkával járó cikkírást is szeretem, nem volt kérdés, hogy májusban egy teljes napot a négyeshatoson töltsek” – vallott Molnár Kristóf (21).

Bede Márton se volt rest, kikereste a leghosszabb sétát Budapesten, és le is gyalogolta a 44 kilométert (22).

Képek, de milyen képek

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Bankó Gábor fotós néha más újságírókat kísér el riportozni, mint például Kolozsi Ádámot a bodrogkeresztúri zsidó zarándoklatra (23), néha viszont maga találja ki a témát és írja meg a szöveget, legyen az a sváb medencebál (24), a kádárista megemlékezés (25) vagy a béri polgármester csodálatos giccsbirtoka (26).

Autofikció

Nem volt ez tudatos döntés, de kulturális aloldalunk, a Jó idén jó erősen fókuszált az autofikciónak nevezett trendre, vagyis az önéletrajzot és a szépirodalmat vegyítő könyvekre. Horváth Bence és Ott Anna podcastje, a Nem rossz könyvek több része is foglalkozott ezzel, kezdve a divatot diktáló Knausgård-ral (27). De kritikáink között is túltengett a műfaj, gondoljunk például Kemény Lili könyvére (28).

És ha már kritika: komoly közönségsikert aratott, amikor három filozófus szételemezte Puzsér Róbert könyvét (29).

Világraszóló helyi hírek

A magyar gazdaság vergődését néha kikeredő szemmel figyeltük. Haász János portréja Nagy Mártonról (30) ezen kívül talán Orbán Viktorról árul el a legtöbbet. Másik szakszerzőnk, Székely Sarolta sokat írt (31) arról a jövőnket is meghatározó döntéssorozatról, amellyel a kormány már 1000 milliárdos tartozást halmozott fel Kína felé. De ennél is nagyobbat szólt, amikor leleplezte az év névváltoztatását (32).

Magyarországon időről időre előfordulnak strómanügynek látszó strómanügyek, olyanra viszont nem volt még példa, hogy egy stróman maga meséli el, hogyan használták egy közpénzeket behúzó cégben (33). Másfajta vidéki életet láttam szülővárosomban, ahol arról riportoztam, hogy a keszthelyi civilek hogyan verték rommá a Fideszt (34).

Hazai visszhangok

photo_camera Dodik és Orbán a Banja Luka-i reptéren Forrás: SNSDDodik Twitter

Mi történne, ha nyomozhatna a rendőrség Magyarországon is? És mi történne, ha két év után visszajönnek azok, akik ellen nyomoznak? Ezekről is lehet elmélkedni Haszán Zoltán interjúja (35) közben, amelyet a korábbi szlovák rendőrfőkapitánnyal, Hamran Istvánnal készített.

A háború sújtotta Libanonban évtizedek óta a Qasszár testvérek a magyar külpolitika fő szövetségesei, Orbán is kitüntette őket. Az állambiztonsági akták szerint azonban palesztin fegyver- és műkincscsempészetben vehettek részt, a magyar tiszteletbeli konzult pedig terrorizmus finanszírozásával hozták kapcsolatba (36).

Ács Dániel véleménycikke: a magyar kormány a nevünkben Ukrajna, Hegyi-Karabah, Gáza után Srebrenica ügyében is szembemegy az alapvető emberséggel és civilizációs normával. Már a népirtás sem számít tabunak. Ez nem csupán Orbán Viktor felelőssége, hanem mindannyiunké (37).

Test és lélek

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az ALS-betegséggel küzdő Karsai Dánielről sokat írtunk, de volt egy (38) olyan riportunk vele, amely a világ bármelyik lapjában megállta volna a helyét. Az ügyvéd szerette volna megmutatni a testi leépülését az ügy érdekében, ami óriási vállalás, és a fotók nagy hatást keltenek. De Fődi Kittinek így sem volt könnyű feladata, amikor meg akarta írni ezt az együtt töltött napot – és micsoda cikk lett belőle!

Ez a huncut kis 444

photo_camera A budapesti olimpia megnyitója

Idén is volt egy rakás egyedi cikkünk. Például, Mészáros Juli (39) feltette a kérdést, hogy miért nézett ki régen mindenki öregebbnek, Szily László pedig a világ legunalmasabb műfajából, a politikusi kiállításmegnyitóból csinált parádés riportot (40). Önmagát csak azzal tudta felülmúlni, hogy egy nem létező eseményről írt percről percre tudósítást (41) órákon keresztül.

Herczeg Márk és Botos Tamás négy év kínnal telt várakozása után (42) megcsinálta a Vers mindenkinek 2024-es kiadását. Ács Dániel pedig egy instant klasszikus (43) elkészültének kulisszatitkait is megosztotta, idézem:

2024. január 29-én küldtem be a listára a következő videós ötletet: „A nyári EP-választásra leforgathatnánk a magyar Idétlen időkiget.

Felkel az átlag magyar választó és már előre tudja, hogy aznap mi fog történni: pont az, mint az elmúlt 13 évben mindig. Belelép egy nagy pocsolyába; az utcák ki vannak plakátolva Gyurcsánnyal; találkozik egy ellenzéki osztálytársával, aki szerint Orbánnak már csak órái vannak hátra; hatalmas sorokat mutat a köztévé Londonban, magas részvétel; valaki szívrohamot kap a szavazófülkében; Török Gábor elemez a tévében, de nem tud semmit; Schiffer András nyilatkozik minden kamerának az ellenzéki összefogásról; egy online újság lebuktatja, hogy egy faluban roma választókat buszoztatnak...

Elmegy szavazni, és Orbánnak 2/3-a lesz. Putyin gratulál. A kádba bedobja a pirítós sütőt, hogy kinyírja magát, de másnap megint felkel, és folytatódik az Orbán-korszak.” A levélre állandó partnerem, harcostársam: Herczeg Márk reagált: „Kurva jó!”

Négy hónap múlva, a választások előtt elővettük a tervet, jól meggyúrtuk, megírtuk, jelmezeket, eszközöket szereztünk be, majd Kiss Bencével és Kovács Bendegúzzal egy sírva röhögős forgatás keretében rögzítettük. Majd felvettük érte a jól megérdemelt fizetést.

Az eredmény pedig itt látható: Idétlen időkig csak a Fidesz

Plusz 1, avagy (44)

Kicsit csalok, mert ez nem egy cikk lesz, hanem 4. Megkértem testvérlapjaink, a Qubit és a Lakmusz szerkesztőit, hogy küldjenek át pár kedvencet, amiből kiválasztottam 2x2-t.

A Lakmusz nagy Megafon-sorozata (1, 2, Bese) mellett nagyon szerettem a pénzügyi átverésekről szóló, egyszerre informatív és nyomozós videójukat.

A Qubit komoly videósorozatot csinált a demenciáról, de kiemelkedő volt Vajna Tamás riportja a klasszika-filológus méhész háza tájáról is.