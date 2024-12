Egyre élesebb a helyzet Dél-Koreában, a megbízott elnököt is eltávolították posztjáról

Tovább mélyül a politikai krízis Dél-Koreában: most a megbízott elnök, Han Dokszu elleni alkotmányos vádemelési eljárást szavazták meg a képviselők.

Két hete Jun Szogjolt függesztették fel hivatalából, miután december elején megpróbált hadiállapotot bevezetni, de a tiltakozások hatására visszavonta.

A két ügy összefügg: Szogjolt a parlament döntése után az Alkotmánybíróság foszthatja meg végleg a hivatalától.

A szabályok szerint a 9 fős testületből hat bírónak kell igennel szavaznia erre. A probléma az, hogy három bíró korábban nyugdíjba ment, a megbízott elnök, Han Dokszu viszont nem nevezett ki senkit a megüresedett helyekre.

Az új embereket az ellenzéki többségű parlament jelöltjeiből kellett volna kiválasztania csütörtökig, miután Jun Szogjol ügyében várhatóan pénteken döntenek. A megbízott elnök azzal érvelt, tisztsége nem hatalmazza fel az ilyen fontos kinevezésekre, ezért követelte, hogy az ellenzék egyezzen meg a kormányzó Népi Erők Pártjával.

Az ellenzék ezt úgy értékelte, hogy Han Dokszu megtagadta a Szogjol elleni vádemelési eljárás befejezésére irányuló követeléseket. Ha ugyanis egy bíró is Szogjol mellett szavaz, hivatalban marad.

Az előző államfő elmozdításához minimum 200 szavazat kellett (vagyis a kormánypártból is szükség volt átállókra), most viszont a házelnök bejelentette, elég 151 voks is.

Végül 192 képviselő szavazott Han Dokszu ellen. A parlamentben káosz volt, a kormányzópárt tagjai tiltakoztak amiatt, hogy 151 szavazat is elég, majd a voksolás után a terem közepére gyűlve azt skandálták, hogy a szavazás érvénytelen, és visszaéltek a hatalommal. Legtöbbjük bojkottálta a szavazást, és a házelnök lemondását követelték.

Han helyét a pénzügyminiszter veszi át az ügyvezető elnöki poszton.

(BBC, MTI)