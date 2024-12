Egymásnak esett Musk és a MAGA-tábor szélsőjobbos szereplői

Az sejthető volt, hogy a legkülönfélébb szereplőkből összeálló MAGA-koalíción belül lesznek majd feszültségek bőven Donald Trump hatalomra kerülése után, de arra azért talán kevesen számítottak, hogy már az elnöki beiktatás előtt ekkora konfliktus robban majd ki. Pár órával ezelőtt Elon Musk, aki mostanra az egyik legbefolyásosabb szereplővé lépett elő az új kormány környékén, már arról posztolt, hogy:

Azaz azt üzente a vele vitába keveredő szélsőjobbosoknak, hogy basszák arcon magukat. A vita már napok óta tart a Musk tulajdonában lévő, ex-Twitter X-en, ahol az elmúlt 24 órában több jelentős, sok követővel rendelkező szélsőjobbos felhasználó veszítette el a különleges státuszát biztosító kék pipáját, vélhetően Musk személyes bosszúja miatt.

A balhé a magasan képzett bevándorlók kérdése miatt robbant ki, azután, hogy Trump bejelentette, AI-ügyi tanácsadója a korábban kockázati tőkebefektetőként dolgozó Sriram Krishnan lesz. Aki amúgy indiai, és akinek a kinevezését sokan zokon vették a Trump-körüli online szélsőjobbos világban. Ezek a hangok erősödtek még jobban fel, amikor megérkezett a vitába a Musk mellett a "kormányzati hatékonyság" növelésére létrehozott új hivatal élére kinevezett másik milliárdos, Vivek Ramaswamy, aki már egyenesen arról posztolt, hogy az amerikai kultúrában sokan vannak, akik a középszerűséget tisztelik a kiválóság helyett. Mint fogalmazott, egy kultúra, melyben a bálkirálynő vagy a focicsapat kapitánya népszerűbb, mint a matekolimpia nyertese, az nem fogja a legjobb mérnököket kinevelni.

Krishnannal szemben is az volt az egyik legnagyobb kifogása a szélsőjobbos hőzöngőknek, hogy korábban amellett érvelt, hogy növelni kell a zöldkártyával az országba érkező képzett bevándorlók számát. A karácsonyi időszakban kitört online vitába Musk is beszállt, ő is amellett érvelt, hogy az országnak több magasan képzett bevándorlóra van szüksége, különben a techcégeik vesztesei lesznek a következő időszaknak. A Tesla és a SpaceX vezére egy ponton próbálta elmagyarázni, hogy amit ők akarnak, az az, hogy legális úton az országba érkezhessen a világ leendői mérnökeinek a legjobb 0,1 százaléka, de nyilván az érvek ekkor már rég nem számítottak: mint az Axios megjegyzi, a MAGA-világ számos szereplője számára már az elfogadhatatlan volt, hogy bevándorlók beszélnek arról, hogy még több bevándorlóra lenne szüksége az országnak, épp a legjobban fizető szektorokban, és a születő posztok ekkor már sokszor csak az indiaiakkal szembeni rasszizmusról szóltak, és a MAGA-tábor fundamentalista influenszerei a határ teljes lezárását követelték.

Ennek lett aztán az a vége, hogy több ismert szélsőjobbos figura, például Laura Loomer (akiről korábban részletesen is írtunk) elveszítette a kiemelt státuszát X-en, ami persze olaj volt a tűzre. Loomer ráadásul azután veszítette el a kékpipáját, hogy nem sokkal korábban Musk kiírta, a nő csak trollkodik, és egyszerűen ignorálni kell őt. Loomer mellett többen is vannak, akiknek több mint egymillió követője volt, és hirtelen elvesztették a kiemelt státuszukat.

A kék pipa elvesztése nem csak presztízsveszteség, hanem az érintett felhasználók kevesebb követőt érthetnek így el, és elvesztették a lehetőségét annak is, hogy pénzt keressenek az X-en keresztül. Mivel Musk korábban éppen a szólásszabadság radikális támogatójaként hivatkozott magára, amikor megvásárolta a Twittert, most a trumpista táborban sokan felhánytorgatták neki, hogy saját elveit árulja el éppen.