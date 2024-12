Sajtóbotrány Németországban: Elon Musk véleménycikkben kampányolt az AfD mellett, lemondott a rovatvezető

Trump megválasztása óta a vagyonát majdnem megduplázó Elon Musk gyakorlatilag az Egyesült Államok társelnökeként viselkedik, de Amerika után most már Németországban is egyre inkább róla szól a kampány. Karácsony előtt Musk a saját felületén, az X-en már coming outolt német pártügyekben, arról twittelt, hogy „csak az AfD mentheti meg Németországot”.

Musk most újra kiállt a német szélsőjobb mellett, de ezúttal már a legnagyobb hétvégi lap hasábjain: a világ leggazdagabb embere egy véleménycikkben írta meg, hogy szerinte csakis az Alternative für Deutschland (AfD) mentheti meg Németországot:

„Németország kritikus ponton van, a gazdasági és kulturális összeomlás szélén billeg. Mint valaki, aki jelentős befektetéseket tett Németországban, úgy gondolom, jogom van nyíltan beszélni politikai irányultságomról. Az AfD a remény utolsó szikrája ennek az országnak.”

- írja. Cikke azonnali válságot okozott a Welt szerkesztőségében, a lap kinyomtatása után lemondott a véleményrovat vezetője, az állását január elsejétől elfoglaló új főszerkesztő pedig azzal kezdte a munkáját, hogy elhatárolódott Musk nézeteitől.

photo_camera Fotó: Apu Gomes/Getty Images via AFP

Elon Musk a cikkében arról ír, hogy csak az AfD hozhat gazdasági újjáéledést, ők erősíthetik meg a szigorú bevándorláspolitikájukkal a német nemzeti identitást, ahogy ők képviselik a politikai realizmust és az innovációt is.

„Az AfD megmentheti Németországot attól, hogy korábbi önmagának árnyékává váljon. Egy olyan jövő felé vezetheti az országot, amelyben a gazdasági jólét, a kulturális integritás és a technológiai innováció nem csupán álom, hanem valóság. Németország túlságosan elkényelmesedett a középszerűségben – itt az ideje a merész változtatásoknak, és az AfD az egyetlen párt, amely megnyitja ezt az utat”

- írja, és egyben visszautasítja, hogy az AfD szélsőjobboldali lenne, a kérdést azzal tudja le, hogy Alice Weidel, az AfD elnöke leszbikus párkapcsolatban él egy srí lankai nővel, tehát nem lehet szélsőjobbos.

photo_camera Alice Weidel, az AfD elnöke Fotó: Fabian Sommer/DPA via AFP

Musk cikkével együtt jelent meg a lapban a kijelölt főszerkesztő, Jan Philipp Burgard ellencikke is. Ő azzal egyetért, hogy Németország gazdasági és kulturális válságban van, és hogy a Merkel-korszak és jelenlegi közlekedési lámpás koalíció "kockára tette jólétünket”, de az AfD-vel, mint sikerrecepttel már nagyon nem: a párt igenis szélsőséges - írja -, ráadásul Musk figyelmen kívül hagyja az AfD orosz és kínai barátságát, éna meg azt, hogy kiléptetnék Németországot az Európai Unióból. "Ez katasztrófa lenne Németországnak, mint exportállamnak".

Musk cikkének megjelentetése nagy vitát váltott ki a Welt szerkesztőségében. Házon belül már napok óta sokan tiltakoztak ellene, az ellenzők azzal érveltek, hogy Musknak láthatólag fogalma sincs a konkrét politikai kérdésekről, és valójában a szélsőjobboldali AfD vendégcikknek álcázott választási hirdetéséről van szó.

„Elfogadhatatlannak tartjuk egy ilyen szöveg közzétételét a szerkesztőségen belüli intenzív vita nélkül”

– írták a szerkesztők előzetesen.

Hogy a cikk mégis megjelent, azt leginkább a Weltet is kiadó Axel Springer vezetőjének, Mathias Döpfnernek tulajdonítják - a pletykák szerint már az első, AfD mellett kiálló Musk-posztra is ő beszélte rá a milliárdost. Döpfner maga is ismert az extrém kijelentéseiről: nyilvánosságra került beszélgetései szerint a keletnémeteket mind kommunistának vagy fasisztának tartja, szívesen szidja a muszlimokat, a klímaváltozással kapcsolatban pedig kifejezetten lelkes, szerinte nem küzdeni kell ellene, hiszen „a meleg időszak civilizációs korszakai mindig sikeresebbek voltak”.

photo_camera Mathias Döpfner, az Axel Springer vezérigazgatója és eljövendő résztulajdonosa az áprilisi könyvbemutatóján Berlinben Fotó: SEBASTIAN GOLLNOW/dpa Picture-Alliance via AFP

Az Axel Springernek egyébként éppen folyamatban van a teljes átalakítása, az negyven év után hamarosan újra teljesen családi tulajdonba kerül. Döpfner ezután teljes hatalmat kap majd a többek között a Bildet is kiadó médiavállalatban, és sokan már eddig is attól tartottak, hogy az önkényes döntéseiről ismert, a szerkesztőségi autonómiára nem sokat adó laptulajdonos kézivezérléssel nyúl majd bele a működésbe.

Döpfner korábban a Bildnél már megpróbálta a saját ízlése szerint kampányeszközzé tenni a lapot, de akkor még a jobboldali liberális FDP határozottabb támogatására akarta rábírni a szerkesztőket. Azóta a jelek szerint az AfD felé mozdult el, leginkább az adócsökkentési, deregulációs, bürokráciacsökkentő ígéreteik lehetnek szimpatikusak számára - vagyis nagyjából azok a pontok, amiket Musk is szívesen hangsúlyoz. Musk egyébként tavaly Döpfner egyik sztárvendége volt a német lapkiadó olasz villájában tartott születésnapi buliján.

Elon Musk AfD-párti cikkének megjelenése után lemondott Eva Marie Kogel, a Welt véleményrovatának vezetője, jelezve, hogy a feje felett hozták meg a döntést. A szerkesztőség emellett megjelentetett egy cikket Musk írása mellett arról, hogy "ennek a szövegnek nem kellett volna megjelennie", Musk pedig "egy nagyon gazdag ember, aki egy négyéves gyerek impulzuskontrolljával bír. Rengeteg hülyeséget ír az interneten, mert megteheti. Végül is az X platform tulajdonosa."